    北市府引進共軍同款機器狗？ 張志豪：完整備份給中共

    台北市副市長李四川說，智能機器狗是台北市的「巡檢新夥伴」。（圖擷自李四川臉書）

    2025/08/27 10:53

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市副市長李四川26日在臉書公布一張機器狗照片，還有動態影片。對此，民進黨組織推廣部主任張志豪表示，這是不是中共解放軍用的同型狗？北市府稱狗可360度建模，天啊！台北市細到巷弄街景，博愛特區、車輛、行人臉部全都錄！完整備份給中共。

    李四川公布的影片中，他帶著機器狗到人行道巡視；他介紹這隻機器狗搭載光學全景調查系統，能360度建模、精準定位設施，甚至自動通報缺失。以往車輛無法進入、需要人工調查的狹窄人行道，它都能靈活走進去，效率大幅提升，李四川表示，這項技術不僅讓人行道調查更快更準，也能累積完整數據，協助市府打造智慧、永續的城市。

    張志豪PO文表示，台北市政府昨天由李四川大剌剌公布將用機器狗進行人行道巡檢，這真是離譜至極！當年在議會針對海康威視就曾質疑侯市府了，蔣市府還引進中國機器狗？

    張志豪質疑，北市府是不是採用中共解放軍用的同型狗？北市府可跟中國採購機敏項目？市長決策？國安危機！北市府稱狗可360度建模，天啊！台北市細到巷弄街景，博愛特區、車輛、行人臉部全都錄！完整備份給中共，如果屬實，非常嚴重，拜託台北市議員務必轟爆蔣萬安。

