竹市時力黨團推休閒娛樂管理自治條例 籲納管八大行業及麻將場館

新竹市議會時代力量黨團今提出黨團版本的休閒娛樂事業管理自治條例，籲將八大行業及麻將場館納管。（時力黨團提供）

2025/08/27 10:44

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會時代力量黨團今天提出黨團版本的「休閒娛樂事業管理自治條例」，訴求杜絕麻將館賭博、八大行業都應一併納管，並要求立法內容應有聯合稽查制度，只要業者阻礙就開罰、停業；不停業就斷水斷電，讓警方執法有後盾。

黨團指出，市府今年終於提出麻將館及德州撲克等場館的管理自治條例草案，但9成是比照民進黨團版本的條文，做為行政機關，對制定法規應更用心，不是便宜行事，偷偷上網公告。市府的草案中，只具體列出供人玩樂麻將、棋藝、德州撲克的場所，但又提到其他經主管機關公告的事業，究竟八大行業有沒有包含，籲市府說清楚。

黨團主張，八大行業應視為休閒娛樂事業一併納管，只要涉及賭博、妨礙風化、毒品等違法行為，經起訴後，主管機關就可以依法勒令停業，且考量公共利益，遠離學區應在一定時間內達成。綜觀其他縣市現行類似的法規，都有將八大事業納入管理，竹市立法已比其他縣市慢，黨團將在議會提案建議自治條例納入八大事業。

黨團認為，不能只針對某些單一特定事業制定管理條例，而需制定《特定事業管理自治條例》，批市府版的《休閒娛樂事業管理自治條例》是隻沒有牙的小老虎，對業者的威嚇力實在不足，籲市府提出明確嚴謹且有處罰與執行力的自治條例。

