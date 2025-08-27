為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    鄭亦麟只是冰山一角！ 時力：貪腐綠能髒螂已跨越藍綠

    時代力量痛批，綠能貪腐已跨越黨派，形成全台系統性的共犯結構。（資料照）

    時代力量痛批，綠能貪腐已跨越黨派，形成全台系統性的共犯結構。（資料照）

    2025/08/27 10:42

    〔記者林哲遠／台北報導〕經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，任內涉嫌向綠能業者收賄，施壓台電要饋電容量，北院今凌晨裁定鄭亦麟羈押禁見。時代力量痛批，搞臭綠能轉型的，正是這些貪腐的綠能蟑螂，該案僅是冰山一角，從民進黨的鄭亦麟、陳凱凌、陳啟昱，到國民黨的沈宗隆、王又民、洪天盛，從南到北、從中央到地方，綠能貪腐已跨越黨派，形成全台系統性的共犯結構。

    時代力量指出，再生能源是全球趨勢，更是台灣邁向環境永續的重要路徑，這是跨黨派的共識。2024年藍綠白三組總統候選人皆提出30%上下的綠能佔比規劃。然而，十年下來，社會看到的不是乾淨的能源，而是骯髒的政商結構。地方派系與黑道勢力介入，政黨人物上下其手，綠能發展淪為人人覬覦的大餅。

    時力續指，曾任經濟部綠推中心副執行長的鄭亦麟，就是血淋淋的案例。鄭原本是民進黨智庫新秀，年紀輕輕就進入能源政策核心，卻涉嫌利用職權收受賄賂並遭聲押，調查局更兵分22路搜索，可見案情之深廣。這並非單一事件，而是整個腐敗制度的冰山一角。

    時力批評，台南學甲88槍擊案揭開地方勢力與黑道介入土地與光電的荒謬內幕；後續層出不窮的綠電弊案，背後隱藏政治勢力爭奪資源、地主炒作地皮、開發商搶奪饋線容量，第一線民眾、環保團體與基層公務員則疲於奔命。

    「這正是為何主流民意對綠能失去信任，甚至轉而支持核能。」時力認為，問題從來不是技術，而是過程中的貪腐讓社會無法相信。再生能源絕對是台灣能源轉型的必要拼圖，也是必須堅持的道路，但如此重要的轉型，不能淪為貪腐洗錢、政黨酬庸與黑白掛鉤的工具。

    時力強調，當能源政策只剩口號，政府只求數字與宣示，卻不敢觸碰龐大利益造成的貪腐結構，能源轉型勢必走向災難，甚至胎死腹中。台灣需要綠電，但更需要乾淨的綠能。再生能源是下一代的未來，而非政商特權階級的提款機。執政者必須痛定思痛，徹底改革，別再讓能源轉型淪為一場笑話。

