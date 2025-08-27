北市府引進「中國機器狗」巡邏 簡舒培：扯謊美國製偷渡「特洛伊木馬」

台北市議員簡舒培。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕北市府近日表示，將引進「智能機器狗」協助巡防，並稱能360度建模、精準定位設施，民進黨台北市議員簡舒培表示，用高科技包裝偷渡「帶攝像頭的特洛伊木馬」入侵北市大街小巷，第一時間扯謊「美國製」，台北市府也知道用中國製機器狗有資安風險？

簡舒培在臉書PO文表示，台北市副市長李四川今天在社群發文，介紹台北市的「巡檢新夥伴」智能機器狗，還拍了段跟機器狗到人行道巡視的影片。看起來很先進、很科技、很創新是嗎？但李四川沒講的是：台北市政府引進被稱為「帶攝影鏡頭的特洛伊木馬」的中國製機器狗！蔣萬安是打算上演機器狗屠城記了嗎？

簡舒培指出，據了解，機器狗是由負責道路巡檢的廠商所引進，想用來做為輔助工具，但廠商要使用機器狗協助人行道路巡查工作，還是需要市府拍板同意，誇張的是，當簡舒培詢問機器狗相關資訊、有無資安疑慮時，市府第一時間給的回覆竟然是「機器狗之原創公司為美國波士頓動力公司，該公司僅出售予學術機構研究使用，不發售予私人企業。」

但經過進一步查證，發現李四川貼文裡的機器狗，跟美國波士頓動力公司所生產的機器狗，完全就是兩模兩樣，反倒跟中國機器人公司宇樹所生產的機器狗有99%像！市府這才承認「機器狗本體為中國製造」，但也不忘補充「環景巡檢系統、遠端控制軟體則是台灣團隊開發。」

簡舒培續指，今年5月，美國國會議員才敦促政府部門調查中國宇樹公司，因為宇樹機器人預裝了一個名為「CloudSail」的後門程式，悄悄地把每台機器人連接到宇樹位於中國境內的伺服器，甚至，根據宇樹的隱私政策規定，所有用戶資料都儲存在中國，並受到中共情報和網路安全法的約束；更有學術研究顯示，宇樹機器人可以被駭客控制，繞過安全系統以進行秘密監視，由於已有多家美國機構使用宇樹機器人，包括監獄、警察部門和軍事基地等，而宇樹機器人的產品可以連結到美國電信網路當中，等於美國官方機構的資訊，都可能透過機器人預裝的後門，通通被傳送到中國去，讓美國國會議員憂心宇樹機器人根本就是「帶攝像頭的特洛伊木馬」！

簡舒培分析，必須強調，使用中國製造的物品，還有可以討論的空間，但台北市政府現在是大剌剌地引進已被示警具有資安風險的中國品牌，這完全踩到了國安與資安的紅線，先不論中國曾在與柬埔寨的聯合軍演中，使用宇樹機器人配備步槍，不僅證實了宇樹機器人能在作戰中發會做用，更連帶證實了宇樹與中國解放軍千絲萬縷的關係；就以台北市政府「輔助人行道巡查」工作來說，宇樹機器人所到之處，台北市街頭巷尾的各種地貌、設施等資料，全都可能透過預裝的後台，通通傳送到中國去！

簡舒培直言，不管蔣萬安市府用了再怎麼華麗的包裝紙，實際上就是偷渡中國製木馬進到台北市的大街小巷、入侵台北市民的日常生活！

