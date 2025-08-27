為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    獨家》內閣異動15人！葉俊顯掌國發會主委 石崇良升衛福部長

    衛福部長確定由健保署長石崇良升任。（資料照）

    衛福部長確定由健保署長石崇良升任。（資料照）

    2025/08/27 10:52

    行政院副秘書長由前僑委會副委員長阮昭雄接任

    〔記者鍾麗華／台北報導〕執政黨自大罷免後調整隊形，據了解，此次內閣改組幅度高達「部長加上次長」高達15人，其中國發會主委將由前中經院長、現任中研院經濟所研究員葉俊顯接任，至於衛福部長確定由健保署長石崇良升任，數發部長則由次長林宜敬扶正，行政院副秘書長由前僑委會副委員長阮昭雄接任。內閣人事預計在明天的行政院會後記者會由行政院長卓榮泰親自宣布。

    數發部長由次長林宜敬扶正

    除上述人事外，內閣改組人事，還包括22日陸續曝光的現任總統府副秘書長張惇涵接任行政院秘書長，現任行政院秘書長龔明鑫則掌經濟部。

    國發會主委劉鏡清昨自日本返國，深夜已寫感謝信給國發會同仁。新任的國發會主委葉俊顯，是學界智庫出身，對政策非常熟悉，也曾參與政府政策的規劃，尤其在疫情期間，對於政府的紓困政策，也協助進行評估與影響。

    至於接任衛福部長的石崇良，具有臨床醫師背景，曾任台大醫院急診醫學部醫師，曾任台大醫院急診醫學部醫師，也擔任過衛福部次長，後因健保資料外洩事件，時任健保署長李伯璋請辭下台，石崇良降調健保署長出面救火，能力表現備受肯定，此次終於內升成衛福部長。

    運動部長李洋接任 次長為鄭世忠、黃啟煌

    行政院長卓榮泰一手催生的運動部，9月9日將掛牌成立，盼新人事有亮點，首任部長確定由奧運羽球雙金得主李洋接任；次長方面，現任體育署長鄭世忠、國家運動科學中心執行長黃啟煌接任。李洋、鄭世忠與黃啟煌將成為運動部的「三本柱」。

    相關新聞請見

    獨家》卓內閣新人事拍板加一 林宜敬升任數發部部長

    獨家》教育部政次葉丙成離職 由明新科大前校長劉國偉接任

    葉俊顯掌國發會 搭檔龔明鑫成「財經雙箭頭」

    國發會主委將由前中經院長、現任中研院經濟所研究員葉俊顯接任。（資料照）

    國發會主委將由前中經院長、現任中研院經濟所研究員葉俊顯接任。（資料照）

    行政院副秘書長由前僑委會副委員長阮昭雄接任。（資料照）

    行政院副秘書長由前僑委會副委員長阮昭雄接任。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播