接棒柯建銘任總召？蔡其昌冷回：黨團明年2月才改選

民進黨立委蔡其昌。（資料照，記者王藝菘攝）

2025/08/27 10:32

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免落幕後，民進黨內部分檢討聲浪指向立院黨團總召柯建銘，曾擔任立法院副院長的立委蔡其昌屢傳接棒呼聲。不過，蔡其昌今（27日）強調，明年2月才有總召改選，所以這沒什麼好評論，承擔是大家需要、才有承擔的問題，所以這問題不該是自己回答。

據民進黨團組織規程明定，總召任期一年，連選得連任，黨團成員任立委達三屆以上者，為當然候選人。柯建銘則說，明年二月新會期，要選總召來登記就好，規定都很清楚，現在吵這個只是茶壺裡的風暴，不要沒事自己起衝突，呼籲適可而止。

對於接棒黨團總召的呼聲，蔡其昌今受訪時反問，柯總召不是回應大家了嗎？明年2月才會有總召改選，所以這沒什麼好評論。

被問及是否有意承擔重任？蔡其昌認為，承擔是大家需要你，才有你承擔的問題，所以這問題不該是自己回答，擔任民意代表、公眾人物就是常常被點名，也沒有什麼特別。蔡直言，民進黨是民主政黨，每次敗選都會大鳴大放、反省檢討、傾聽民意，要怎麼重新整隊出發、並找到新方向，大概就是如此，這2、30年來已經發生很多次，「我對民進黨有信心」。

此外，民進黨立委林淑芬批評黨團成「一言堂」，蔡其昌表示，每位立委都有自己的想法，這很正常，大鳴大放，大家有什麼不滿意就反省檢討。

林俊憲：柯建銘不是不能溝通的人

被視為賴總統子弟兵的民進黨立委林俊憲則說，柯建銘在黨團輩分最高、在國會也是最資深，以其過去資歷，相信柯會做最好的思考，且柯也不是不能溝通的人，黨內大家都是戰友，可以坐下來誠心誠意、彼此探討，黨團要怎麼調整才能回應民眾期待、提高黨團士氣，這才有助於未來朝野合作。

林俊憲指出，民進黨是大鳴大放的政黨，風格就是如此，好幾次黨團會議大家都有不同意見，講到臉紅脖子粗都有，不會有一言堂的狀況。但林也坦言，確實有時因為貫徹執行命令，所以黨團幹部的要求會比較強勢。

