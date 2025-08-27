竹市民進黨團推休閒場館業自治條例 籲市府完備條例規範型態

新竹市議會民進黨團在7月初率先推動休閒場館業管理自治條例，籲市府完備條例規範型態，守護青少年身心健康。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/08/27 10:35

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市這幾年桌遊店及麻將館、德州撲克等休閒場館林立，且逐漸進入住宅區、鄰近校園地帶，造成治安與社區秩序亂象，市議會民進黨團早在7月初就主動提案，推動訂定《休閒場館業管理自治條例》，期以具法律效力的自治條例，明確規範業態行為，保障市民居住品質及青少年身心健康。並籲市府提出相對應版本，以完備黨團所提條例，包括麻將館及德州撲克等場館需以人民團體或是工商登記形式納管，以達規範與處罰目標。

民進黨團指出，此自治條例是由黨團在上個臨時會期所提出，因屬法規類提案，須依照議會程序經程序委員會排案，或由當次臨時會變更議程處理。為求審慎與完整討論，議會決議將此案延至9月初的臨時會審議，同時要求市府需儘速提出對應版本。

經黨團與市府、議會法制單位多次溝通與比對，發現市府版本與黨團版本內容大致相同，均聚焦於規範開業條件、營業時間、距離限制與罰則設計。經黨團內部討論後，決議以市府版本為主軸進行審議，並就不足處於議會審查階段透過修正動議納入民進黨團建議內容。

民進黨團強調，該自治條例立法目的不在打擊娛樂或特定產業，而是為防堵休閒場館業無序擴張、進駐社區與學校周邊，避免引發青少年沉迷風險與鄰里治安問題，打造健康安全的社區環境，是市民高度關切的重要議題。黨團將持續扮演市民與政府間的橋樑，促進市府完善法制規範，並在議會嚴格把關，確保條例符合市民期待，回應公共利益。

