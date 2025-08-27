立法院才最該被檢討！ 謝欣霓：立委在地方翻滾多年是吃素的？

前立委謝欣霓。（資料照）

2025/08/27 10:13

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院民進黨團總召在大罷免失敗後，民進黨內部掀起檢討聲浪，前民進黨立委謝欣霓分析，這次大罷免會讓這麼多公民站出來，大家也不要只檢討總統跟行政院，立法院才是該檢討的單位！打架輸人，提案輸人，論述輸人（回到基層對跟選民的論述⋯）才會讓不分藍綠的公民掀起了大罷免的風潮，站在立法院的每一位國會諸公，難道不該先反省自己再檢討別人嗎？

謝欣霓在臉書PO文表示，她沒當立法委員已經久到忘了時間，這次大罷免會讓這麼多公民站出來，大家也不要只檢討總統跟行政院，立法院才是該檢討的單位！才會讓不分藍綠的公民掀起了大罷免的風潮。

謝欣霓指出，萬萬沒想到立法院最後的結論僅檢討柯總召一個人，難道不分區的郭昱晴在公園拍攝年輕人放在他的官網批鬥時這不用檢討嗎？當中國針對民進黨的立委提出些傾中證據時，民進黨的反駁是如此的蒼白無力，在打架的時候只會尖叫哭訴，這是我們需要保護國家的國會議員嗎？

謝欣霓續指，民進黨開始參與國會選舉到現在也才八年是多數，看在公民的眼裡，突然像個清新脫俗的小白兔，這才是公民發起罷免的最主要原因，就是立法院太弱，如同這幾天委員們寫出來的老柯獨裁那就更匪夷所思，各位能夠在單一選區不斷地選上立法委員在地方上翻滾多年那是吃素的？如果老柯可以隻手遮天為什麼之前立委沉默不出聲？

謝欣霓分析，因為老柯的角色是最無趣，最沒有掌聲也沒有鎂光燈的，檢討他是最無害的，總召沒有鎂光燈，也沒時間跑選區，因此很多委員都不願意擔任，在我們那年代三長是每個會期改選一次為什麼後來只有總召改為一年？因為有一度選了別人當總召，完全不在意個別委員的提案，只在意他自己想要做的事情，那位總召也覺得總召不如他想像中的OOXX，因此我們就積極地自主地修正總召的任期為一年。

謝欣霓直言，站在立法院的每一位國會諸公，難道不該先反省自己再檢討別人嗎？悲哀 我的黨。

