    首頁　>　政治

    黃國昌申請禁止集會遊行區域路權被駁 林智群：不罵北市府罵賴清德？

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    2025/08/27 12:42

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲因涉京華城案遭羈押，黨主席黃國昌將在柯關押滿1年的8月30日，舉辦「司法改革，全民走讀」活動，卻遭台北市警察局通知路權取消；黃國昌今受訪怪民進黨，直指他做任何事都是照法定程序走，結果警察局卻不准。對此，律師林智群表示，那個地方就在總統官邸旁邊，是禁止集會遊行區域，黃國昌在申請時，應該知道那個網站是台北市政府的吧？罵賴清德幹嘛？

    林智群在臉書PO文表示，黃國昌表示24日已在中央黨部召開核心會議，規劃8月30日的活動，25日下午申請湖口街和重慶南路二段七巷交叉路的路權，已完成電腦登記和繳費了，然而傍晚接到中正二分局通知借好的路權取消不算數，擺明了不准民眾黨集會遊行。

    林智群直言，關鍵字「湖口街和重慶南路二段七巷交叉路口」，那個地方就在總統官邸旁邊，是禁止集會遊行區域，台北市政府申請網站根本不會讓你登記申請，黃國昌在申請時，應該知道那個網站是台北市政府的吧？也應該知道他要申請的區域是禁止集會遊行的吧？那他罵賴清德幹嘛？

