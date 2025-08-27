爭取火力發電廠落腳台中？ 前台中縣長陳庚金：沒有印象

網友透過1988年報導，發現中火本來要蓋在宜蘭蘇澳，因當時民進黨宜蘭縣長陳定南堅決反對才作罷，當時國民黨台中縣長陳庚金說可以，才會蓋在台中；陳庚金表示，沒有印象，記不起來這件事，沒有立場講話。（資料照）

2025/08/27 09:35

〔記者歐素美／台中報導〕針對台中火力發電廠，前立法院長游錫堃與網友隔空交戰，前台中縣長陳庚金意外躺槍！網友透過1988年的新聞報導，發現中火本來要蓋在宜蘭蘇澳，因當時民進黨宜蘭縣長陳定南堅決反對才作罷，時任國民黨台中縣長陳庚金說可以才會蓋在台中；陳庚金今天接受記者採訪時表示，沒有印象，記不起來這件事，沒有立場講話。

前立法院長游錫堃時常日前貼文分享退休生活，表示騎乘U-bike行經曾經工作的立法院，心中很想念老同事，但認為不宜進去探望，「怕有時可能會害了他們」。

不料，留言區出現酸民諷刺空汙問題，直言「怎麼不去台中火力發電廠旁邊幫我們台中人多吸一點空氣？」，游錫堃忍不住回應，「要怪應該怪台中當時的縣市政府，他們發給建照與水權」。並貼出一則1988年12月20日的報導指出，原本規劃在宜蘭蘇澳設置火力發電廠，因為宜蘭縣反對，最後轉至台中落腳，「台中縣政府贊成，所以就蓋到台中去了」，並截圖分享關於台中火力發電廠的維基百科資料。

網友熱議「原來中火本來要蓋在宜蘭蘇澳，但被當時宜蘭縣長民進黨的陳定南堅決反對才作罷。至於為什麼會蓋在台中，是當時的台中縣長國民黨的陳庚金說可以，才會蓋在台中」、「中火原來是台中自己爭取的喔，還是國民黨自己爭取的，然後一直攻擊民進黨，太瞎了」！

陳庚金今天對此表示，沒有印象，記不起來這件事情，沒有立場講話；陳庚金說，他已90歲了，對事情不了解，不方便評論。

台中火力發電廠。（記者廖耀東攝）

