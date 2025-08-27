經民連籲國安法案不能停 批經濟部不修第三地中資認定標準

經濟民主連合智庫召集人賴中強表示，兩岸人民關係條例關於中資來台的規範，其實只是原則性的規定，真正的規範是訂在「大陸地區人民來台投資許可辦法」，這個其實是經濟部的法規命令，經民連曾經透過行政院長卓榮泰將相關修法建議給經濟部長郭智輝，很遺憾經濟部都沒有在做。（資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕大罷免失敗後，立法院維持藍白立委席次多數優勢，賴清德總統所提國安17項因應策略恐難以在立法院推動。經濟民主連合智庫召集人賴中強接受本報訪問表示，面對國會客觀情勢的限制，在這種狀況下行政部門應先做操之在己的行政命令修正，國安法案修正更不能停，若在野黨反對的話，國人下次大選都會自行判斷。

賴中強指出，最明顯例子是公務人員應該對國家負有忠誠義務，不應申領中國身分證、居住證、中國護照，相關清查應該落實。這個已有法律依據，根據「公務人員任用法」的忠誠義務規範，公務員本來就不應該有雙重效忠的矛盾，像這種有法律明定的就要確實執行，若修改法規命令便可執行的，行政部門也應盡速處理。

賴中強建議，至於國會的部分，該推的法律還是要繼續推，行政部門想推的法案要與在野黨團保持溝通，如果在野黨反對的話，至少國人也看在眼裡，將來在下一次大選時，自然會有判斷。當務之急是，已經有法律明確的，就應該特地貫徹執行。法規不明確的，但行政機關的行政命令可以做修改的，這個部分更應該加速來做。

賴中強舉例，經民連長期關注中資、港資的問題，這些其實是行政命令程序就可以處理的，非常遺憾經濟部長郭智輝任內，並沒有著手處理加強規範的議題，他們感到非常遺憾。

賴中強說明，兩岸人民關係條例關於中資來台的規範，其實只是原則性的規定，真正的規範是訂在「大陸地區人民來台投資許可辦法」，這個其實是經濟部的法規命令，經民連曾經透過行政院長卓榮泰將相關修法建議給郭智輝，很遺憾都沒有在做。

賴中強指出，關於中資繞道第三地的定義等許多問題，本來希望經濟部能夠做一些修正，這些都是行政命令層次，直接就可以做，但是卻沒有做。至於什麼是第三地中資，根據經濟部的解釋是中資如果到香港或到第三地去投資，必須是持股30%以上或者有控制力，這個港資或是第三地資金才會被視為中資規範它到台灣轉投資。

賴中強批評，事實上，這個標準其實是不適當的，因為經濟部規範台商在第三地前往中國的投資，其判斷標準是只要持股10%或有1席董事，台商在第三地的公司就會被視為台灣公司，要到中國投資都要經過投審會許可。但詭異的是，關於認定中資來台投資，經濟部的認定標準不一，明顯寬嚴之間不對等，這是當年尹啟銘那些人所做的不當決定，經濟部到現在還不修正。

賴進一步說，現在最大問題是，中資繞道香港或第三地來台投資算不算中資，經濟部所訂標準是有意對中資放得很寬。如果把中資的定義調整成跟規範台商要到中國投資一樣，就是隨便在開曼群島設一家公司持股10%或有1席董事，經濟部就認定開曼群島的這家公司叫做台灣企業，到中國投資必須經濟部投審會許可，從這對照來看，中國在第三地的投資須持股30%以上或有控制力才叫做中資，顯然這兩個規定是不對等的。

他強調，不是只有這個例子，我們對中國的許多規範，很多都是大量的行政命令，不是只能透過國會，如果賴政府要檢討的話，絕對是還有很多努力的空間。

