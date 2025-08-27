國安17項策略最新進度曝 修兩岸條例子法防中共滲透

內政部日前預告修正「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」，知情官員指出，以後中國人士要申請定居入我國籍，不僅須放棄中國戶籍，也須一併「剪繳」註銷中國護照。（彭博檔案照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為防堵中國統戰滲透，賴清德總統今年3月提出17項國安因應策略。據了解，內政部等部會已進行多項許可辦法修正預告，包括有替中共政治性宣傳，或曾違背大陸政策、法令，要回復台灣身分得不予核發、撤銷及廢止許可，中配定居入籍亦須放棄中國護照。

根據策略，內政部、陸委會應就國人申請中國身分證件，包括護照、身分證、定居證、居住證等，持續進行必要的清查及管理，尤其是對國家有忠誠義務的軍公教人員，以嚴防中國藉「融合發展」，採取扭曲台灣人對國家認同的統戰操作。

陸委會已對核心軍公教人員、地方公職人員及公立各級學校教師展開二波「專案清查」，要求「具結」無申領中國身分證件，若有申辦中國身分證、居住證亦須主動放棄。

陸委會8月21日宣布，明年1月起施行「常態化、制度化查核」，軍公教核心人員有初任、調任者，須配合查核作業，不配合查核者，依法不辦理銓審作業。

內政部日前預告修正「在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民身分許可辦法」，未來因申領中國身分證件，而喪失台灣身分，須符合對台灣國防安全、國際形象有重大特殊貢獻，才能回復身分。

另外，賴總統所提策略之一「原籍中國人士申請來台定居，應確實依照我國法律放棄中國戶籍與護照，不能兼具雙重身分」；內政部日前預告修正「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」，未來中國人要申請定居，除繳交除籍證明外，也須繳交中國護照放棄證明或「剪繳」護照。

針對中國及港澳人士歸化及融入台灣社會，須有更多國安考量。關於港澳人士申請來台定居、居留制度，未來將新增「長期居留」規定，港人申請定居入籍取得台灣身分證，不會只需居留滿1年便能申請定居。

中央及地方各級公職人員赴中交流的揭露制度方面，據了解，雖然策略載明，從行政官員、民意代表、立委到村里長，應將交流資訊公開透明化。陸委會研議修正兩岸人民關係條例，將過去未規範的10職等以下基層公務員，納入兩岸條例規範。也將修正「港澳條例」第10條，讓公務員赴港澳適用兩岸條例。

策略之一，內政部應建立宗教團體等公益組織赴中國交流的揭露制度，以防杜中國的干預與統戰。今年4月已建置「宗教等團體赴中國交流資訊公開專區」，目前有台灣製鞋工業同業公會、台灣區人造纖維製造工業同業公會、台中神岡順濟宮有登錄近期要去中國進行經濟交流、宗教交流。

應嚴格限制具有統戰背景的中國人士來台，及禁止中國人士來台進行具統戰性質活動部分，主管機關持續落實該策略。陸委會今年5月駁回2名中國人士入境申請，防止他們滋擾世壯運；移民署近期將違反觀光事由，在台高舉五星旗宣傳的澳門中生，及2名拍片宣傳「台灣是中國的」日籍男子驅逐出境。

「舔共藝人」危害國家尊嚴相關言行查處方面，陸委會偕同文化部對歐陽娜娜等20名赴中發展藝人進行查處，發函要求經紀公司或經紀人、藝人說明為何配合中共官媒宣傳，大部分經紀公司回覆稱「不曉得」、「沒有那個意思」，文化部後續將研議是否開罰。

對於賴總統所提策略指示，「相關主管機關應採取積極有效作為，防止中國透過網路、應用程式、AI等工具，對台灣進行認知作戰及危害資安」。官員強調，17項因應策略各部會都有分工，AI、網路部分屬於數發部等機關負責，都會積極研議。

移民署日前已將違反觀光事由，在台高舉五星旗宣傳的澳門中生，以及2名拍片宣傳「台灣是中國的」日籍男子驅逐出境。（圖取自微博）

