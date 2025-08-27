為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    國安17項策略不因罷免失敗喊卡 官員：沒牽涉修法繼續做

    面對中國統戰滲透威脅，總統賴清德今年3月提出17項國安因應策略，要求各部會研議防堵。圖為陸委會提醒台灣青年小心中共統戰陷阱。（圖取自陸委會臉書，資料照）

    2025/08/27 08:54

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕面對中國統戰滲透威脅，總統賴清德今年3月提出17項國安因應策略。在大罷免失敗後，國會仍維持藍白席次優勢，未來兩岸條例或國安修法是否喊卡，熟稔兩岸問題的官員受訪表示，有牽涉到修法的，立法院要通過會比較困難，沒有牽涉修法的會繼續做。

    面對大罷免後政治情勢的轉變，官員指出，國安17項因應策略並沒有中斷，只是牽涉到立法院的部分，需要修法會比較困難，要在國會通過幾乎不太可能了。

    官員強調，沒有牽涉修法的會繼續做，例如原本是台灣人後來被註銷台灣身分變中國人，要再回復台灣身分的，我們有直接修正「在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民身分許可辦法」。不過，這些許可辦法都要送立法院備查，現在情況很難說，也有可能備查會被改成審查。

    「有些是直接可以做的！」官員談及，依據兩岸人民關係條例及相關辦法，現行已經有的法律規定，都會直接執行。譬如2名日本人入境台灣舉五星旗講「台灣是中國的」，就是直接驅逐出境，這種情況過去不會這樣做，現在會直接依法執行。

    官員說明，日本人是外國人，這次是用「入出國及移民法」把他們趕出去，入境後若有危害國家利益、社會安定，便可予以強制出境，針對中國人士來台若有相同的違法情事，「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」也都有相關規定可以處理。

