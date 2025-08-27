罕見！高市議員選戰出現「三朝官員」同選區PK

曾在前高雄市長陳菊團隊擔任文化局長的尹立，宣布投入左楠區議員選舉民進黨黨內初選。（記者李惠洲攝）

2025/08/27 08:52

〔記者王榮祥／高雄報導〕前高市文化局長尹立宣布投入高雄左楠區議員選舉民進黨黨內初選。地方人士注意到，加上先前已宣布參選的薛兆基、張以理，都曾是民進黨在高雄市府執政時期、不同團隊的閣員，「三朝官員」同區PK相當罕見。

最早宣布參選的57歲薛兆基，曾任前高雄市長葉菊蘭辦公室主任（前市長謝長廷辦公室秘書），昨天宣布參選的50歲尹立，在前市長陳菊團隊中擔任文化局長，36歲的張以理則是陳其邁團隊的青年局長。

請繼續往下閱讀...

高雄左楠區近幾年在台積電進駐後激盪諸多議題與機會，成為亞洲新灣區、橋頭科學園區以外，最具爆發力的地帶；老、中、青三朝官員都投入這區議員選戰黨內初選，除驗證左楠區的潛力，也讓選舉增添話題。

左楠區原有9席議員，是高雄各議員選區中最多，前議員李柏毅挑戰立委成功後減為8席，國民黨5席、民進黨2席、無黨籍1席。

國民黨原則上（慣例）會以現任議員優先參選，目前也尚未傳出有意挑戰的新人；民進黨除現任黃文志、李雅慧兩位議員外，已有薛兆基、尹立、張以理，前立委劉世芳辦公室副執行長黃偵琳、以及曾在李雅慧團隊服務的郭原甫，相繼表態投入黨內初選，民進黨內傳出計畫在左楠區提名4席，目前初選7搶4的競爭態勢在各選區中最為激烈。

薛兆基曾任前高雄市長葉菊蘭辦公室主任。（翻攝臉書）

專長設計、鬼點子多的張以理，曾是高雄市長陳其邁團隊的青年局長。（翻攝臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法