批高金素梅操作棄美論 葉耀元：搭配這2點炒作可能讓民意產生晃動

2025/08/27 11:31

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕無黨籍立委高金素梅近日在立法院質詢時稱，質詢為了不要再讓美國予取予求，台灣應該拒絕和美國貿易往來，相關言論引發外界質疑。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元發文指出，這不是偶然的脫稿而出，而是一個刻意為之的論述，並指早在當初馬英九上台後，國民黨就開始操縱疑美論。他也分析假訊息洗腦的運作方式，並指「棄美論」現在雖還吹不太起來，但若是搭配一系列大罷免失利跟民進黨內部問題的炒作，就有可能讓民意產生晃動。

葉耀元在臉書發文表示，高金素梅在立院質詢都時候拿出誤導的資料（什麼美國只佔全球市場的13%，你要不要搞清楚台灣出口美國佔我國出口的比例，以及我國賺的貿易逆差有多高啊），然後說出要台灣放棄美國市場，這不是偶然的脫稿而出，而是一個刻意為之的論述，你也可以把這件事當作中共對台的認知作戰的一環。

葉耀元指出，國民黨大概從馬英九上台之後，就開始操縱疑美論，打著西進跟親中才是台灣的未來的這個大旗，開啟了ECFA以及一系列的兩岸合作交流。不過當初美國內部因為還沒有在抗中這件事上達成共識，而且不少商業利益也還是紮根在中國，所以他們為國民黨親中反美的態勢，也不多做批判。

葉耀元提到，當時美國就有提出TPP（跨太平洋夥伴協議）要來嘗試防堵中國，誰知道在川普上台之後過了一年就變成雙極直接的關稅較量，這也算是跌破大家的眼鏡（不過始作俑者是習近平去修憲法，拿掉國家主席任期限制，只能說自己搞自己而已）。

葉耀元分析，在蔡英文執政的時期，搭配著社群媒體跟假訊息猖狂流傳在各大網路平台間，配合著中國統戰部的疑美論述，成為滲透台灣民眾對美中關係看法的毒藥，讓多數民眾對於美國的實力產生根深蒂固的誤解，並同時間過度誇大中國的經濟與軍事實力。

不過葉耀元也表示，其實當初中國不要太冒進，在香港搞送中法案跟國安法，蔡英文總統可能很難做滿八年呢。從選舉結果跟民調數據來觀察，這同時間也表示，在這種裡應外合的資訊作戰的環境下，抗中保台本來就沒有市場，因為他不管怎麼說就是只吸引到4成左右的選民，但沒有辦法過半。

葉耀元也指出，大家還記得嗎，當初在蔡英文執政的第一任期開始，就有一堆人在強調如何對抗假訊息，如何用事實查核來突破這些問題。時至今日，這些還有人在強調嗎？不是資訊作戰的數量跟頻率變低了，而只是這些訊息多到你擋都擋不完，直接內化成你我生活周遭的一環。

葉耀元也提到，政治學的研究其實有做過相關的分析，會被假訊息洗腦的就會被假訊息洗腦，因為只要你心裡面的想法可以跟這些訊息呼應，就會讓你陷入假訊息的泥沼中無法脫身（反假訊息的平台也無法改變這一現象）。

葉耀元也舉出2個例子。其一，因為你不爽柯文哲被羈押，所以你會認同「民進黨政府干預司法」這種說法，即便沒有任何客觀的證據或跡象可以作證這一說法。其二，你認同自己是中國人（雙重認同也算），所以你覺得解放軍的甚什麼空母或六代機一定比美軍的裝備來得好，即便事實證明這件事根本不可能發生。

葉耀元表示，換個說法來說，假訊息以及認知作戰就是要透過一些可以扭曲的誤解資訊，來跟你心裡面的觀念相互呼應，讓你「加深」的去信仰某個想法。像是民進黨政府做得不好、中國的實力很棒棒（東升西落）。很多實驗的結果也顯示，這些認知作戰會讓你更相信某個本來就是錯誤的觀念，但不至於讓本來就不相信的人去相信這個錯誤觀念。

葉耀元說，認知作戰要達成的目的，是讓本來就分裂的社會更加分裂，本來就對立的社會更加對立，讓親中與親美的陣營完全沒有合作跟妥協的空間，加大社會間的仇恨，這才是中共統戰部想達成的結果。

與此同時，很多沒有特定政治想法的年輕人，也可以透過假訊息快速的傳播或是特定平台的語法（如抖音）來改變他們的思考方向。葉耀元表示，他之前就說過了，這一代的年輕人真的不是天然獨，他們只是還沒建立起屬於他們世代的政治思考邏輯與核心價值。不過不少人在建立起這個價值之前，就被柯文哲跟黃國昌吸引，所以核心價值瞬間就變成「反綠」，而如果民進黨挺美，那他們就「反美」。一瞬間，不少年輕人就站到對立面，其結果就是繼續去加深兩股勢力（親中與親美）的對抗。

葉耀元質疑，高金在823大罷免結果定讞之後，才去喊「棄美論」。這應該是一個拔草測風向，看看網路上有多少人會去支持這樣的觀點（當然也會有機器人去幫忙帶風向）。如果草有快速晃動，接下來的幾天都會有類似的說法在社群媒體平台上面流竄，洗一波棄美論看看民意的變化。如果風吹不太起來，則就當作沒說過，反正立法委員有言論免責權。

葉耀元直言，作為一個專業網路鍵盤手（兼大學教授），他認真建議大家儘量去不同的平台與媒體上去看看他們怎麼操作「棄美論」。他認為高金素梅是來帶風向球的，但在他心裡面是認為現在還吹不太起這陣風（雖然民眾對於關稅談判還沒搞定有怨言），但如果搭配一系列大罷免失利跟民進黨內部問題的炒作，就有可能讓民意產生晃動。畢竟現在「挺綠=挺美」的操作，已經根植一般民眾的心裡了。

