北市府引進機器狗 吳靜怡揭資安疑慮：不知為誰佈局「萬安演習」

2025/08/27 09:19

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對北市府近日表示，將引進「智能機器狗」協助巡防，並稱能360度建模、精準定位設施，媒體人吳靜怡發文質疑，「智能機器狗」的廠商是中國的宇樹科技，拿來為政府部門做人行環境巡檢會不會太離譜？她也提到先前美國有嘗試使用，但因公眾反對而終止試驗，研究人員更發現機器狗預裝後門，在未經過允許授權狀態居然進行資料存取，讓她諷刺「真不知道是為了誰佈局『萬安演習』呢！」

吳靜怡在臉書發文指出，從世壯運送選手的中國黑芯手錶，到台北市的「中國智能機器狗」，蔣萬安有符合採購法規和顧及人民資安嗎？

吳靜怡表示，「智能機器狗」主要功能是在於人行環境巡檢，機械本體的廠商中國的宇樹科技，在淘寶上的價格6、7萬，但蔣萬安市政府卻說單一載體（機械本體）約70萬元，之後還要整體導入環景巡檢系統、遠端控制軟體，研發投入經費約6百萬元，為了進行語音辨識整合研發，後續預計將再投入1千萬元。

吳靜怡質疑，當我們正在討論中國電動車比亞迪可能帶來的資安疑慮時，蔣萬安市長似乎已經大開方便之門，讓中國製造的「智能機器狗」深入台北市。吳靜怡說，「這些機器狗不僅可能蒐集市民的數據，甚至能進行城市建模和精準定位，這背後隱藏的資安風險，你我又能想像多少？」

吳靜怡也稱，「建議萬安現在自己家放一台智能機器狗，讓他先守護好您家的三寶，您安心嗎？身為三寶爸，怎麼會捨得就這樣讓台北市的資安裸奔？」

吳靜怡批評，「智能機器狗便宜，適合學術研發，但拿來為政府部門做人行環境巡檢會不會太離譜？」她也舉例說明，在美國，有嘗試進行巡邏，但因公眾反對而終止試驗，顯示美國對中國機器狗的信任度低，遠端存取後門等資安問題也引發國會議員關注，研究人員更發現機器狗預裝後門，在未經過允許授權狀態居然進行資料存取，恐將巡檢資料傳至中國伺服器，引發學界對資料安全的警惕。

吳靜怡質疑，「儘管市政府強調軟體由台灣廠商開發，無資料傳輸功能，但未公開資安防護細節，蔣萬安應優先確保採購透明與資料安全，再談城市巡檢的『超前部署』」。

吳靜怡也提到，美國和歐洲確有使用中國機器狗，主要在軍事測試，但因為資安問題美國傾向開發本土產品，而蔣萬安為台北市民超前部署，直接可以做城市建模精準定位，真不知道是為了誰佈局「萬安演習」呢！

吳靜怡在文末指出，美國在台協會處長谷立言與5位國民黨立委面對面，應該不只談國防預算，也包含了社會韌性。吳靜怡也直言，「美國在台協會可能沒有想過，在台灣提高社會韌性的同時，蔣萬安卻讓台北市出現中國機器狗吧！」

