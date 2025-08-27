盤點內閣改組 「部長+次長」可望達9人名單曝光

行政院長卓榮泰昨（27）日在立法院被問到內閣改組人數時表示，如果是「部長加上次長」，他認為人數超過5人。（資料照）

2025/08/27 06:56

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰昨（27）日在立法院被問到內閣改組人數時表示，如果是「部長加上次長」，他認為人數超過5人。盤點目前傳出的名單，若不包括9月9日掛牌新成立的運動部長與3名次長的話，此波改組的正副首長可望高達9人，預計最快明（28）日宣布內閣新人事。

內閣改組人事22日陸續曝光，現任總統府副秘書長張惇涵接任行政院秘書長，現任行政院秘書長龔明鑫則掌經濟部。而數發部長黃彥男已請辭，衛福部長邱泰源、國發會主委劉鏡清也有所異動。

請繼續往下閱讀...

在副首長部分，行政院副秘書長王貴蓮將去職，涉及洩漏性平當事人個資的教育部次長葉丙成已在上週請辭，海委會副主委、衛福部次長懸缺已久，若這次內閣改組一併補實，此波改組的正副首長可望高達9人。

卓揆一手催生的運動部9月9日將掛牌成立，卓揆盼新人事有亮點，首任部長確定由奧運羽球雙金得主李洋接任；三位次長方面，傳出由現任與前任體育署長鄭世忠、高俊雄接任，以及現任體育署副署長洪志昌接任。

行政院本週已啟動內閣改組，相關人事正陸續徵詢中。衛福部長邱泰源昨傳出打包，衛福部表示「絕無此事」，且表示邱泰源今日下午2點半會出席立法院朝野黨團協商，雖然邱泰源拒辭，惟據了解，府院對接任人選已有規劃。

國發會主委劉鏡清昨自日本返國，傳出近日已向友人透露，想卸任休息，新主委人選不排除從學界延攬；至於數位部長將由具有數位專業，也有行政歷練的人出任，近日數創圈傳出，次長林宜敬望扶正。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法