823後第一個上班日就找上門！ 許美華曝AIT會晤藍委用意

AIT處長谷立言25日與國民黨立委會面，討論美台防衛合作。（圖擷取自AIT臉書）

2025/08/27 00:54

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）本週一（25日）在官方臉書接連PO出處長谷立言（Raymond Greene）與國防部長顧立雄、國民黨立委會晤的照片，討論美台防衛合作。反紫光奇遊團成員許美華直言，美方此舉就是在對藍營施壓，表明國民黨的動向美國人都有在看，從藍委面對AIT的善意回應也可以看出，國民黨有意重新爭取美國的信任，對台灣至少是讓人樂見的好事。

許美華26日晚間在臉書發文，「823之後的第一個星期一，美國人無縫出手站出來，對上國民黨，目的很明確，為了確保台灣朝野一起強化國防。真的沒想到，上週末823大罷免剛落幕，就在台派1450一片悲憤重砲檢討賴清德團隊的時候，第一個跳出來接手處理國民黨的人，居然是美國人！有人說，美國人直接出手，代表對台灣執政黨處理能力不放心，但真實情況確實也是如此，加起來席次過半的藍白聯手扯執政黨後腿，全世界都看在眼裡。」

「台灣是美國的核心利益，藍白在國會的行徑擺明了親中反美，美國要防守自己的核心利益，眼見已經不能坐視台灣不利情勢惡化，終究要跟國民黨攤牌，只是時間早晚而已。昨天AIT 處長谷立言邀請國民黨5位立委，包括牛煦庭、林沛祥、徐巧芯、羅智強、陳永康談台灣國防軍備，只是第一步而已。雖然AIT發文用字非常客氣，謹守外交禮儀，但是美國這個訊號非常強烈，表示川普2.0政府開始對國民黨施壓，『Ｗe’re watching you.』。不過，美國AIT在處理這件事上，做得非常細膩，值得給讚。」

許美華認為，「AIT顯然很想儘快跟國民黨立委見面傳遞訊息（aka 施壓），但為了不要旁生枝節，會面日期只能排在823大罷免結束後的第一個工作日，避開可能影響罷免的相關效應。而且，谷立言明明在上週就已經跟國防部長顧立雄見過面談國防，但AIT臉書硬是壓下沒有對外曝光，一直到昨天谷立言跟國民黨立委見面後，AIT臉書才針對這兩場會議，連發兩篇文。而且是先發谷立言跟顧立雄相視而笑，再發谷立言跟5位立委嚴肅開會照片。」

「目前看起來，國民黨對美國人還是忌憚三分，可能不只，顯然美國老大哥鐵拳還是有用。雙方會談，國民黨立委正襟危坐、勤做筆記，會後沒有一個人出來嗆美帝蠻橫不講道理，之前愛對人比中指的徐巧芯還去AIT發文下面留言，非常有禮貌，『謝謝AIT的邀請，這樣的互動和對話一定能夠讓台美互動更好』。KMT這次不但沒有嗆美國人不要管他國事務，國民黨昨晚還透過臉書發文正面回應，表示『始終積極推動國防韌性，積極監督各方面國防落實進度，也支持國防預算占GDP達3.5%』，讓人看傻眼。這是之前聯手砍國防預算、擋潛艦國造，嗆說『海鯤號浮起來就給你錢』的國民黨嗎？」

「上個星期五，行政院會才剛通過115年度總預算案，其中最受外界矚目的國防經費，佔GDP比重為3.32%，現在國民黨直接說支持國防經費拉高到3.5%，回應也太善意，是真的嗎？國民黨面對AIT的善意回應，除了顯示國際強者說話之外，也可以看出，國民黨想要趁機洗白自己的「反美」形象，希望重新爭取美國的信任和支持。這點，相信美國人不會那麼天真好騙。國民黨跟民眾黨藍白紅聯手的戰局，加上鋪天蓋地的各種資訊戰疑美反美操作，美國人這幾年已經吃到苦頭、看得很清楚了。」

最後許美華表示，「當然，如果國民黨在美國壓力下，願意支持拉高國防預算，對台灣至少是讓人樂見的好事。『聽其言觀其行』，國民黨的動向，相信美國人也在看，我們就一步步冷靜的看下去。美國人真的要對付國民黨，招數還很多。總之，這是823之後，我看到最好的一件事。」

