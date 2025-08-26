修法讓韓國瑜選黨主席？陳玉珍：我沒有要推修法 但可以討論

國民黨立委陳玉珍。（資料照）

2025/08/26 23:14

〔記者劉宛琳／台北報導〕台中市長盧秀燕表態不參選黨主席，國民黨立委陳玉珍前天表示，總統賴清德都可以兼任民進黨主席，照理說國會議長也能當黨主席，考慮修立法院組織法，讓立法院長韓國瑜可以兼任黨主席。陳玉珍今受訪澄清，她並沒有要推修法，只是如果社會有這種聲音，這畢竟是長久的制度，是可以討論的。

陳玉珍澄清，這個想法不是她提的，是媒體記者問她說如果韓院長出來的話，所以她才說那這個修法不是不能修，因為世界各國都有內閣閣員、內閣首相就是政黨領袖，所以她不覺得這是不可行。但當然第一，還要看韓院長有沒有意願，「我沒有說我一定要修法，我有很多前提」。

請繼續往下閱讀...

陳玉珍表示，第二，現在很多年輕人都出來，包括國民黨立委羅智強、前立委鄭麗文、前彰化縣長卓伯源等，很多人願意出來承擔，表示大家希望國民黨越來越好，很正面，「所以我覺得我並沒有在推修法，我只是說，如果說社會有這種聲音，這個是長久的制度，也是可以討論的」。

被問及自己心目中是否有最佳人選，陳玉珍說，要尊重他個人意願，如果有一個人，他想要做那才可以討論；如果他不想做，你討論也沒有意義。所以有表態的人比較比較重要，像羅智強的論述能力和空戰、募款能力很強，當國民黨主要會募款，羅募款有一定的能力；鄭麗文是論述很強，思辨也清楚，也是1個人才；孫文學校總校長張亞中的理論基礎也很強，卓伯源則是有縣市長的經驗，這幾位都是一時之選。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法