多數民意不想看見這件事！ 汪浩：民進黨不調整戰略 恐一步步被孤立

2025/08/27 00:15

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免大失敗，民進黨內部掀起檢討聲浪。名嘴汪浩26日直言，現在民進黨必須承認這段時間走的路線偏差，需要認清多數民意是希望不要「全面對抗」，唯有調整戰略，才能重新獲得中間選民的信任。

汪浩26日晚間在臉書發文，「2024年總統與立委選舉的結果，顯示台灣社會的民意走向，即中間選民對蔡政府8年一黨獨大的『矯正回歸』。民眾希望新階段朝野制衡，而非一方獨大。對這一點，民進黨似乎有誤讀，没有即時調整心態，因此後續的一連串戰略錯誤，也就不難理解了。」

「我在2024年1月立法院正副院長選舉之前，曾多次公開呼籲，為了國家利益，民進黨應該接受『黃蔡配』，由民眾黨的黃珊珊出任院長，蔡其昌出任副院長。這不僅能避免韓國瑜主導立院，更能藉由綠白合作，化解行政/立法對抗格局。然而民進黨領導層最後選擇全面對抗戰略，錯失綠白妥協機會。如今藍白在立院相互綁架，傅崐萁與黃國昌成為實際的權力樞紐，這正是當初民進黨拒絕考慮『黃蔡配』的後果。」

汪浩認為，過去1年半以來，民進黨的國會戰略彷彿停留在「反對黨」模式，也就是全面對抗、不提對案、堅壁清野，「這種戰略雖能凝聚綠營內部支持，但卻無法說服中間選民。尤其在重大法案上，民進黨往往選擇『寧可不提對案，也不要讓藍白得分』，長期下來，民進黨形象不再是推動改革的執政黨，而成為拒絕妥協的『反對黨』。這樣的姿態，與選民期待的『進步執政』背道而馳。」

另外，前民眾黨主席柯文哲的司法案件，原本是國民黨的議員揭發，理應成為民進黨拉開藍白距離的契機，但由於黃國昌的私心與民進黨的錯誤判斷，反而讓藍白更加緊密合作，「民進黨領導層未能看清這一點，錯失分化藍白的良機，最終使傅、黃兩人得以強化對立院議程的聯手操控。」

汪浩表示，「民進黨團總召柯建銘呼籲大罷免，本意在於以非常手段回應藍白的違憲擴權，這是在對抗路線下合法合理的選項，也受到各地罷團的熱烈響應。然而，隨著大罷免失利，民進黨不能再以『對抗到底』作為唯一戰略，中間選民已經透過選票再次表達希望『制衡』而非『清算』的立場。面對這樣的民意訊號，民進黨若不調整路線，只會讓自己一步步被孤立。」

「值得注意的是，賴清德主席已公開表示要回應民意、調整隊伍。問題在於，他是否願意從『全面對抗』轉向『就事論事』的提對案戰略？在『朝小野大』的局面下，唯有務實的協商，才能讓行政/立法對立走出僵局。今天郭國文、林淑芬臉書都表達了修改路線的意見。」

「這也引出一個核心問題：柯建銘是否仍適合擔任民進黨團總召，來帶領新戰略？柯建銘在過去與王金平的『喬王』時代，確實展現高超協商能力。然而今天的對手已不是王金平，而是韓國瑜、傅崐萁與黃國昌。柯建銘能否放下身段與這些人協商，抑或執著於對抗思維？如果答案是否定的，那麼或許應由其他人接手總召，帶領黨團走出『一言堂』，重建內部民主，回到『進步與改革』的本質。這將考驗賴主席的決斷力。」

最後汪浩直言，「總結而言，民進黨必須承認路線偏差，認清多數民意不要『全面對抗』，而要『有效制衡』與『回應民生』。唯有調整戰略，才能重新獲得中間選民的信任。」

