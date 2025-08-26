法屬玻里尼西亞政要 40年來首度訪台

外交部次長吳志中（右二）與法國參議員羅夫齊（右一）、法玻政府前主席唐山佳（左一）及前主席費奇艾（左二）合影。（外交部提供）

2025/08/26 21:25

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部次長吳志中昨（25）日款宴法屬玻里尼西亞政要訪問團。吳志中表示，期盼在台法關係不斷深化的基礎上，共同推動台法玻開展實質交流合作。

外交部指出，訪團成員包含參議員羅夫齊（Teva Rohfritsch）、法玻政府前主席唐山佳（Gaston Tong Sang）及前主席費奇艾（Edouard Fritch）一行7人，這是法玻政要近40年來首度訪台，外交部對此表達誠摯歡迎。

吳志中指出，台灣在全球半導體供應鏈的關鍵地位，植基於與荷、法、德、美、日等理念相近國家的產業合作，「台灣製造」的內涵，實是經濟共榮、相互成就的夥伴關係，台灣願秉此一貫理念，與全球夥伴擴大對話、深化各領域交流。

羅夫齊指出，台灣及法玻均位處印太地區，共享南島原住民文化，期盼未來能與我方擴大在人文、觀光及漁業等各領域的合作；法玻政府前主席唐山佳及費奇艾則高度肯定台灣公民社會的蓬勃發展，並表示台法玻均具相當規模的客家族群，共同見證多元族裔和諧共生的民主價值，合作前景寬廣可期。

外交部說明，訪團於本月25日至30日在台期間另將拜會教育部、客委會、原民會、農業部水產試驗所、國合會及中央研究院民族所，另將赴高雄拜會海委會、海洋保育署、國家海洋研究院、農業部漁業署等部會機構並參訪南投日月潭伊達邵部落，深入認識台灣原民文化，為未來台法玻開展海洋、觀光及南島文化交流奠定堅實基礎。

外交部次長吳志中（右）歡迎法國參議員羅夫齊（左）。（外交部提供）

