    首頁　>　政治

    館長中國行喊賠400萬！ 閩南狼曬「7位數」斗內數據轟：台灣人不是白癡

    網紅「閩南狼」陳柏源公開PlayBoard平台數據踢爆，館長自6月首次赴中後，直播斗內收入不減反增，「8月就破400萬元，實際金額恐更高」。（圖擷取自Threads）

    2025/08/26 21:39

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢日前自曝，兩度高調中國行「賠了400萬元」，還抱怨遭列為「特殊份子」，無法開設抖音與Bilibili帳號。但網紅「閩南狼」陳柏源今（26日）公開PlayBoard平台數據踢爆，館長自6月首次赴中後，直播斗內收入不減反增，「8月就破400萬元，實際金額恐更高」，痛批「台灣人民不是白癡，更不是誰的情緒提款機」。

    閩南狼在Threads開砲，直指館長口中的「賠錢說法」根本站不住腳。他質疑，「館長，到底是『虧了四百萬』，還是『賺了四百萬』？還是口誤呢？」根據PlayBoard公開統計，自6月首次飛往中國後，館長的直播收入一路飆升，8月斗內金額就突破400萬元，「更何況，PlayBoard的計算口徑是以平均每條斗內約新台幣233元為基準，實際金額往往更高，換句話說，他真正的收入，很可能遠遠超過四百萬。」

    閩南狼更痛批，館長表面上哭訴自己「抖音開不了」，但實際上卻「乖乖開帳號」，還硬拗成「打臉民進黨」。他怒嗆，「這些話，明明就是他自己在中共國喊出來的，如今卻假裝切割。開抖音不是什麼『打臉』，而是因為嫌四百萬不夠，所以選擇和中共簽下這份魔鬼協議，說穿了，就是『貪得無厭』。」他進一步質問：「館長，你還敢在抖音上罵習近平嗎？還敢像以前那樣，公開調侃習近平老婆嗎？」

    閩南狼最後強調，這些金流數字來自公開平台，任何人都能查證，「從5月的幾萬收入，到如今暴漲數百萬，他還在賣慘」。他呼籲，「台灣人民不是白癡，更不是誰的情緒提款機。台灣社會不能再被這種欺騙台灣人民的『情緒操作』牽著走，而是要學會看清數字、看清事實，守住我們最根本的價值。」

