挨批1張簡報要3億元補助 NCC說明2大用途

丹娜絲颱風造成中南部多座鐵塔倒塌，電信業者僅能暫以臨時工法建置基地台，初步恢復訊號。（資料照）

2025/08/26 21:30

〔記者林志怡、蔡昀容／台北報導〕中南部地區日前遭風災、水災重創，目前還在復原階段，NCC提出2.9億元補助預算，提供給設備受到影響的有線電視系統業者及電信業者，卻被行政院質疑，業者災後表現不佳，不該再給補助。對此NCC主秘黃文哲強調，這筆補助不只用於災後快速恢復，也用於強化基礎建設的抗災能力，希望未來可以因應極端氣候，後續會再與行政院溝通。

日前中南部地區遭到丹娜絲颱風雨及0728西南氣流豪雨事件重創，行政院25日審視各單位提出復原計畫，但據了解會議主持人、行政院公共工程委員會主委陳金德，對於國家通訊傳播委員會（NCC）提出近3億元補助電信業者等的方案，表達強烈不滿，認為業者災後復原的表現「應該要罰款而非補助」。

請繼續往下閱讀...

對於行政院相關意見，黃文哲表示，行政院確實對方案有不滿，但這次災區受損情況非常嚴重，不只有基地台需要修復，有線電視系統業者的設備也有很多遭到積水泡壞，想要快速恢復，政府必須提供協助，不然會需要耗費極長的修復時間。

黃文哲也提到，外界對於相關預算的應用也存在誤解，過去業者架設相關設備、使用的工法都有因地制宜，但偏向能通就好，對於抗災強度比較沒有要求，這次NCC提出補助預算，除了促使災後快速恢復外，也是為了強化基礎建設，使設備能夠因應極端氣候下的需求。

此外，黃文哲舉例，過去要求鐵塔抗災能力為15級風，未來將要求增強至17級風，基礎建設的品質比以前更高，業者平時也相當配合政府政策，電信事業更屬於公共事業的一環，不能單純以民間企業的角度看待，「又要恢復快，又要抗災，對業者都是成本增加，國家要推一把。」

黃文哲也提到，「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」中也提到，希望各部會全力投入、加速推動災區各項復原重建工作，立法院審議相關內容時，也提到希望從寬認定，對於行政院的意見，NCC會就預算用途與目的，再對行政院進行說明，每一筆經費也都會用在刀口上。

另，黃文哲提到，NCC提供的補助與數位部的韌性相關補助不同，數位部相對下更關注全國性的建設，NCC對於電信業者的日常業務考量會較多一些，這次NCC要求電信業者提供更高等級的基礎設備，在數位部的預算無法支應時，也會由NCC提供支持，但這次近3億元的預算，是否足夠協助業者建設完全能因應極端氣候的基礎設施，還有未知數。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法