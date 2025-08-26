內幕》徐國勇上任黨秘首次主管會報 定調輿情戰「222法則」

民進黨秘書長徐國勇（右）昨天正式上任，並向黨內提出「222法則」；圖為上週賴於中常會宣布黨務人事。（民進黨提供）

2025/08/26 20:35

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨秘書長徐國勇昨天正式上任，並於今天首度主持黨務主管會報。據了解，徐特別要求新聞、社群部門必須更迅速澄清謠言，回應輿情，並提出「二二二法則」，2小時內回應、200字內新聞稿、圖卡2句話，提出淺顯易懂的論述，即時回應民意、快速闢謠。

民進黨主席賴清德日前稱許，徐國勇曾擔任律師、行政院發言人和政論節目主持人，十分了解社會輿情脈動，未來將能就執政團隊的各項政策與議題，深入淺出、簡明扼要的向黨內溝通，以及對社會宣傳。

據了解，徐國勇接下黨秘書長一職後，不少支持者打到中央黨部對該人事案表達肯定，徐昨天上任後，也確實如他所言，一大早就到黨中央工作，並開始熟悉環境，也與各部門主管面談。

據透露，具媒體經驗的徐國勇特別強調輿情回應，並提出「二二二法則」，交代新聞、社群等部門，採取「2小時之內回應，新聞稿200字以內、圖卡2句話要聽懂」原則，以利更即時回應民意、快速澄清謠言，用最簡潔易懂的方式，跟社會大眾溝通。

據轉述，針對組織、社運群，徐國勇也提醒，南部一向被視為民進黨最死忠支持的鐵票區，近期因為天災引發民怨，必須儘速處理；先前代理秘書長並率隊前往南部救災的副秘書長何博文也說明726救災志工隊的成果，包含募款、募捐電器並媒合災民等，徐也特別交代要對外說明。

黨內人士說，近來府院黨重整腳步、協同作戰，強化整體輿情文宣戰力，如總統府發言人郭雅慧即時回應賴總統遭造謠爆粗口，並以短影音擴散；行政院發言人李慧芝除了短影音外，輔以社群圖卡回應，並以美照吸睛，頗有成效；民進黨方面也透過直播節目與社群圖卡迅速回應時事議題，積極搶回議題主導權。

