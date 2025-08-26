為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

政治
    首頁　>　政治

    王鴻薇 : 民視、年代及三立 3年平分勞動部1億元就安基金預算

    國民黨立委王鴻薇爆料，「零日攻擊」導演羅景壬團隊被要求標案要製作7部影片，竟是將前勞動部長許銘春演唱會剪輯成7部短影片影片交差，根本是粗製濫造。（取自王鴻薇臉書）

    國民黨立委王鴻薇爆料，「零日攻擊」導演羅景壬團隊被要求標案要製作7部影片，竟是將前勞動部長許銘春演唱會剪輯成7部短影片影片交差，根本是粗製濫造。（取自王鴻薇臉書）

    2025/08/26 20:01

    〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨日前揭露，「零日攻擊」導演羅景壬，涉勞動部就業安定基金的開口合約核銷弊端，獲2872萬元補助，國民黨立委王鴻薇今再爆料，媒體得標後發包給羅景壬團隊要求製作7部影片，竟是將前勞動部長許銘春演唱會剪輯成7部短影片影片交差，粗製濫造。

    王鴻薇表示，她這兩週與勞動部、審計部追查的結果，這件事恐怕不是羅景壬一個人這麼簡單，而爭議這麼大的標案，就是勞動部111至113年度用就安基金辦理的「文宣媒體通路採購案」。王鴻薇指出，標案得標的廠商三年均由民視、年代及三立得標，每年三家平分勞動部3000萬，3年將近1億的就安基金預算，這3家廠商再去發包給羅景壬團隊，這起弊案背後的勢力就是這群綠媒，請問這不是豢養媒體什麼是豢養媒體 ?

    王鴻薇表示，根據審計部調查報告，該採購案花費3710萬餘元所製作18部影片，截至113年10月底止，各影片觀看次數僅介於151次至2848次間。光是她自己搜索，就有4部影片上架一年以上至今，觀看只有500次數以下，能夠讓這種廠商數年得標，不可思議。

    王鴻薇表示，更荒唐的是，這些影片標案完成的內容根本是粗製濫造，驗收結果可以過，簡直讓人不敢置信。王舉例三案，第一案，合約要求的內容包括影片製作7部、影像拍攝1部、平面設計2式、文宣製作5000 個等4項，金額合計368萬7578 元，實際履約的結果居然是將許銘春演唱會，剪輯成7部長為2分至5分不等之影片交差。

    王鴻薇表示，第二案合約要求影片5支、網路媒體行銷、電視託播，金額合計73萬5079元，但實際履約結果，果不其然又是1部影片（2023勞動節主題影片-紙紮篇），把它混剪成5支約1分鐘影片交付驗收，重點是實際只有交付1部影片，簡直扯爆。

    王鴻薇表示，第三案合約要求影片2支、廣告短片1支、網路媒體行銷、電視託播，經費831萬6833元。實際交付1部影片（2024勞動萬歲-搬家篇）剪成上下集，都是重新剪輯配音做成「2024勞動萬歲-搬家篇短版」交付驗收。

    王鴻薇批評，上述這三案，勞動部全部毫無底線的「照單全收」，審計部也進一步提出，這項標案實際委託的項目與契約內容未盡相同，相當可惡。

    王鴻薇說，民進黨政府濫用政府預算，豢養綠媒來護航與攻擊在野黨，三立、民視早就食隨知味，這些拿著人民錢洗人民腦的綠媒，她會通通抓出來。

