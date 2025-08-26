中國福建推「16條金融措施」惠台 陸委會：吸引力有限

陸委會。（資料照）

2025/08/26 20:03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國近日發布「關於銀行業保險業支持福建建設兩岸融合發展示範區的若干措施」，包括支持台灣的銀行、在陸台資保險法人機構在福建設分支機構。陸委會今日強調，截至今年6月底金融三業對中國曝險新台幣8079億元，年減20.8%，中方福建對台措施對台灣銀行保險機構等企業吸引力有限，政府也會再加以嚴格監督審查。

中國國家金融監督管理總局20日發布，印發「關於銀行業保險業支持福建建設兩岸融合發展示範區的若干措施」通知，加大銀行業保險業支持海峽兩岸融合發展力度，鼓勵福建轄內的銀行保險法人機構和分支機構，不斷提升對台金融服務質效。

福建省人民政府微信公眾號「中國福建」發布文章宣稱，該措施在推進兩岸銀行業、保險業融合發展、深化閩台金融業務合作，提升對台金融服務質效、促進閩台經貿人員往來，優化台灣民眾金融服務體驗、便利台灣民眾在閩生活，全面加強金融監管、有效防範化解金融風險等四方面，共提出16條政策措施，包括鼓勵符合條件的台灣金融機構投資入股福建的法人銀行、信託公司等機構，為具備購房資格的台灣民眾同等辦理住房按揭貸款業務等。

對此，陸委會表示，經檢視，中國8月20日發布16條銀行業保險業相關措施，為中方現行法令開放範圍，多係既有措施或既有措施之強化。

陸委會分析，當前國際及兩岸情勢下，中國投資環境惡化、經濟金融風險提高，銀行保險等金融行業對中國投資及資金拆存都採審慎保守態度，我金融業對中國曝險持續創歷史新低，截至今年6月底金融三業對中國曝險新台幣8079億元，年減20.8%，中方福建對台措施對台灣銀行保險機構等企業吸引力有限，政府也會再加以嚴格監督審查。

陸委會指出，近來福建不斷推出兩岸融合措施，係以「惠台」為名，企圖磁吸台灣企業資金或台灣青年赴中發展之單方面措施，政府已持續提醒企業及國人審慎評估赴中風險。

