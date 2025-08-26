就安基金補助拍片？羅景壬限3天內公開道歉否則提告 國民黨嗆要告就來

國民黨日前質疑「就業安定基金」於2022至2024年間，補助導演羅景壬團隊合計達2872萬元，指稱補助不符合基金使用目的。（國民黨提供）

2025/08/26 19:54

〔記者林欣漢／台北報導〕對於導演羅景壬透過律師發出聲明，要求國民黨中央等人3天內公開道歉否則提告，國民黨副發言人康晉瑜表示，要告就來告，國民黨青年強力檢驗，一步都不會退讓。國民黨發言人鄧凱勛也說，為了人民強力監督，無所畏懼。

國民黨日前質疑「就業安定基金」於2022至2024年間，補助導演羅景壬團隊合計達2872萬元，指稱補助不符合基金使用目的，甚至質疑羅景壬團隊曾替總統賴清德拍攝競選影片《在路上》，如今又參與電視劇《零日攻擊》，疑似「投桃報李」。羅景壬今透過律師發出聲明，要求國民黨中央黨部、凌濤、康晉瑜、鄧凱勛、王鴻薇、葉元之等人，應於3日內公開道歉，並全面撤回或更正不實言論，否則提出加重誹謗告訴，追究刑事責任，絕不寬貸。

康晉瑜指出，罷免前黨中央接連揭露審計部針對勞動部濫用就業安定基金的調查報告，國人看見的是綠營利用本該運用在勞工的資金不合理地被使用在音樂會、主題影片宣傳上。

康晉瑜表示，勞動部整體被審計部揪出的5174萬不符目的使用當中，就這麼巧地超過半數2872萬花費在羅景壬參與其中的宣傳片，就算是製作公司轉包，羅導演過程中一毛未取嗎？必須對外講清楚。

康晉瑜說，國家公帑、民脂民膏被誤用，難道人民與在野黨都不能質疑有無拿來被濫用？這些檢驗，每一份資料、每一個數據，都是按照審計部的公開報告質疑，站在人民的立場監督；「就業安定基金」的使用本應用於人民、用於勞工朋友身上，如今是被審計部公然指出缺失、不符目的使用，還要轉移焦點。

康晉瑜強調，國民黨一定在法律程序上，為台灣人民爭取公道，若以爲透過司法恐嚇，就能逃避檢驗，真的是小看國民黨監督的力量了。

