張啓楷跳針問為何不編入預算 卓揆嗆「第一個不了解暫時處分」立委

行政院長卓榮泰26日赴立法院報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備質詢。（記者廖振輝攝）

2025/08/26 19:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院今年6月通過「軍人待遇條例修正案」，行政院未提覆議且總統府已公告實施，但並未編入115年度國防預算中，行政院表示將提釋憲及暫時處分。民眾黨立委張啓楷今質詢行政院長卓榮泰痛批，「你是中華民國有史第一個這樣做的」，卓榮泰當場反嗆，「第一個不了解暫時處分的委員，你也是第一個」。

行政院強調，當立法院重蹈35年前的覆轍，違反憲法規定要求行政院編列違憲預算時，行政院自然有守護憲法的義務。

卓榮泰赴立法院就「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備質詢。張啓楷聲稱，追加預算案有三大違法疑慮，一、不把軍人加薪、警消退休所得替代率納入預算內。二、把不該編列六三六億預算加進去。三、立院三讀通過刪減的預算，行政院有很多又回編。

張啓楷批評，卓榮泰是中華民國有史以來第一個違憲，且違法不願意依法編列預算的行政院長。卓榮泰反嗆，行政機關認為違憲之虞送請大法官解釋聲請暫時處分，這是憲法賦予權力責任，沒有違憲之虞。張啓楷問及，在釋憲之前，大法官會議裁決之前，立院通過法案要不要執行？卓榮泰說，有聲請暫時處分，「委員顯然不懂暫時處分目的」。

張啓楷再度跳針狂問，「沒有暫時處分前要不要執行？」卓榮泰強調，暫時處分就是停止新的制度，等大法官就暫時處分做准駁後，才能進到下一步。

張啓楷說，「你是中華民國有史第一個這樣做的，一一四年來只要立院通過、總統公告就馬上執行，全中華民國有史以來，前無古人後無來者，有一個卓榮泰」。卓榮泰反擊回嗆說，「第一個不了解暫時處分的委員，你也是第一個」。

針對在野黨指稱行政院未依立法院所定有違憲疑慮的法案編列預算一事，行政院發言人李慧芝今日表示，行政院與立法院都是憲政機關，都有守護憲法的義務；當立法院重蹈35年前的覆轍，違反憲法規定要求行政院編列違憲預算時，行政院自然有守護憲法的義務。

李慧芝強調，行政院依照憲法有預算編列權與執行權，在憲法賦予的權限範圍內，亦有預算編列與執行上衡量與審酌的權力，以追求合憲秩序的最佳實現。因此，對於有明顯違憲疑慮的法律，自應以憲法為最上位基礎，追求法律之執行結果能不違憲的目標。

李慧芝說，目前因為行政院已就相關有明顯違憲法案聲請暫時處分，並循35年前的前例聲請釋憲，所以擬定暫待憲法法庭裁決後再予編列預算的方式，面對相關法案，以避免憲政秩序遭到不可回復之損害。

行政院長卓榮泰26日赴立法院報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備詢，民眾黨立委張啓楷質詢。（記者廖振輝攝）

