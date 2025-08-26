凌濤控泓德能源是「綠友友」 他曝董事長與藍營關係：岳父要選黨主席！

泓德能源涉入綠能科技推動中心收賄案。（業者提供）

2025/08/26 22:05

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕被稱為「小英男孩」的前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟，涉嫌在任內收受包括太陽能大廠泓德能源（6873）等公司數百萬元賄款，今（26日）被聲押禁見，國民黨智庫副執行長凌濤因此砲轟泓德能源是「綠友友」。對此，政治工作者周軒翻出過往相關報導狠打臉，直指泓德能源董事長謝源一明明與國民黨大老淵源頗深，「『綠友友』嗎？凌濤你要不要發言前多想三秒鐘？」

鄭亦麟因曾為前總統蔡英文辯護核能政策，與核能流言終結者創辦人黃士修筆戰，自此打響「小英男孩」稱號。但他日前卻捲入綠能弊案疑雲，涉犯不違背職務收賄罪、財產來源不明罪及洗錢罪，今天又爆出他在擔任經濟部綠能科技產業推動中心副執行長時，收受包括泓德能源在內等綠能廠商賄款，被聲押禁見。

該消息一出，藍白支持者以為撿到槍，開始砲轟民進黨政府。凌濤今天更批，泓德能源就是「綠友友」，並點名經濟部長郭智輝，稱涉入綠能科技推動中心收賄案的泓德能源總經理周仕昌，去年郭智輝接任部長時是第一個跳出來力挺的人，之後郭智輝宣布要去菲律賓「種綠電」，泓德能源也搶進，質疑這之中有裙帶關係，郭智輝與泓德能源的關係需要交代清楚，「檢調不傳喚郭智輝？」

對此，周軒翻出去年一份與泓德能源有關的報導狠狠打臉凌濤「綠友友」一說。去年9月正式掛牌上市的泓德能源，過去在綠能產業被稱為「能源界Uber」，旗下事業包括發電、儲能售電、電動車充電樁，董事長謝源一出生於篤信佛教的家庭，靠著在佛陀紀念館經營店面時的人脈，接觸到綠能產業，2016年與周仕昌創立泓德能源。

據悉，謝源一的父親謝仁光，與現任國際佛光會世界總會榮譽總會、曾為內政部長的國民黨大老吳伯雄家族關係匪淺，其母親趙翠慧則是國際佛光會副總會長；謝源一的妻子張皓瑋同樣也和藍營頗有淵源，她的父親就是正在準備參選國民黨主席的孫文學校校長張亞中！

周軒表示，「我覺得齁，要清查綠能弊案，我很支持。但是像凌濤這種隨便扣一個什麼「綠友友」的就開始潑糞，我就看了很難過。『綠友友』嗎？凌濤你要不要發言前多想三秒鐘？」

