賴清德遭AI變造抹黑「爆粗口」！許淑華怒批：假訊息獲利的是中共

〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德於8月23日晚間召開記者會後，網路上出現不實訊息指控他在記者會現場「爆粗口」，相關片段更遭部分媒體與政論節目放大炒作，引發社會關注。對此，民進黨台北市議員許淑華今（26）日在臉書嚴正駁斥，影片經過AI處理，痛批這是一場精心策畫的假訊息攻擊，「最後唯一獲利的，恐怕只是中共而已。」

許淑華指出，該謠言最初來自「兩組追蹤人數0的Threads空白帳號」，貼文內容聲稱透過AI輔助可以聽到賴總統爆粗口，但文章幾乎沒有任何觸及或互動，「緊接著，在昨晚政論節目中，這篇貼文的截圖，突然變成節目討論重點；中共官媒也在同一時間，大規模刊登報導，無限複製貼上，洗流量，最後再包裝成台灣本地的新聞，反向流入各大網路論壇。」

許淑華痛批，這是一場經過縝密操作的假訊息攻擊，「就這樣，一篇0人追蹤、完全沒有傳播性的假訊息貼文，居然被操作變成今天的全國級大新聞。」她嚴正呼籲：「各方政治人物，無論立場如何，最基本的事實查證還是要做。如果絲毫沒有警覺心，把中共創作的AI假訊息當成頭條新聞，最後唯一獲利的，恐怕只是中共而已。」

