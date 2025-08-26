為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    出席IPAC晚宴 蕭美琴：台灣人在民主道路上沒有放棄的權利

    副總統蕭美琴致詞表示，「在民主的道路上我們也許有傷痕、也許有挫折，但是我們沒有放棄的權利，因為我們是台灣人」。（記者黃靖媗攝）

    副總統蕭美琴致詞表示，「在民主的道路上我們也許有傷痕、也許有挫折，但是我們沒有放棄的權利，因為我們是台灣人」。（記者黃靖媗攝）

    2025/08/26 19:09

    〔記者黃靖媗／台北報導〕對中政策跨國議會聯盟（IPAC）與Hello Taiwan今（26）日共同舉辦國際晚宴「United for Taiwan：挺台灣，自由之夜」。副總統蕭美琴致詞表示，台灣不會被國際社會中的霸凌、脅迫、孤立嚇阻，也不會影響台灣對自由民主的追求，「在民主的道路上我們也許有傷痕、也許有挫折，但是我們沒有放棄的權利，因為我們是台灣人」。

    蕭美琴致詞表示，IPAC在近幾年中，在對抗中國與支持台灣民主扮演重要角色，面對專制政權帶來的挑戰，IPAC成員一直清晰且堅定地發聲。

    蕭美琴指出，民主是IPAC等國際社會願意支持台灣的關鍵因素，許多人向她說，作為台灣人不容易，台灣人在國際社會上遭受霸凌、脅迫、威脅、邊緣化、孤立，但這些都不會嚇阻到台灣人，也不影響台灣人對自由民主的追求，台灣的民主得來不易，這也是為什麼台人不將自由視作理所當然，必須持續努力捍衛。

    蕭美琴表示，IPAC從成立以來一直跟台灣站在一起，無論是台灣國際參與，或者是台灣所面臨的各項灰色地帶以及軍事的脅迫、恐嚇、壓力，當然還有台灣人需要時時面對的各種認知戰，以及其他領域的威脅，IPAC始終為台灣發言，也始終跟我們站在一起，因為我們有共同的信念，就是民主的價值。

    蕭美琴說，最近很多台灣朋友告訴她，為什麼台灣民主這條路需要走得這麼艱辛、坎坷，讓每個人都傷痕累累，有強烈的挫折感，她認為，台灣四百年來歷史都是如此，即便做台灣人再怎麼辛苦，我們都還是以做台灣人為傲，還是以台灣過往的成就，以及對未來的信心為傲。

    最後，蕭美琴說，「在民主的道路上我們也許有傷痕、也許有挫折，但是我們沒有放棄的權利，因為我們是台灣人」，讓我們繼續努力，繼續與國際上所有站在自由民主一方的國際友人，繼續堅持我們的價值。

