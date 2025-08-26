朱立倫：讓柯建銘留在立法院 是對不起台灣社會

國民黨主席朱立倫。（資料照）

2025/08/26 19:12

〔記者林欣漢／台北報導〕大罷免落幕後，民進黨內對立法院民進黨團總召柯建銘的不滿檯面化，黨團幹部相繼請辭並主張黨團幹部改組，柯卻無意下台。國民黨主席朱立倫今晚直言，讓柯建銘留在立法院，是對不起台灣社會；柯建銘必須離開國會。

朱立倫說，過去一年，台灣壟罩在政治鬥爭的陰影下，國會對立、朝野撕裂、社會衝突。這一切亂象的根源，當然是執政者的授意，外部側翼的呼應。而最大的元凶之一，正是長期指揮民進黨團、扭曲國會民主的柯建銘。

請繼續往下閱讀...

朱立倫說，當民進黨的委員們終於承認錯誤，願意回頭討論甚至支持過去自己也曾支持的財劃法與普發現金政策時，這恰好證明，國民黨始終站在人民的角度，堅持推動福國利民的法案，堅持所有負責任的政黨都應共同支持的改革。

朱立倫認為，政治應以民為本，當錯誤被承認，朝野就應該回到對話合作的正軌。在接下來的預算會期，國民黨團歡迎行政院與民進黨團，就財劃法、普發現金1萬元、提升警消退休所得替代率、志願役加給等所有人民關心的重要法案，展開對話。執政黨若真心反省，就應主動放棄鬥爭，依法行政，讓台灣大步向前。

朱立倫強調，台灣需要的是健康的民主對話，不是賴清德一人獨斷的「聖旨」；台灣需要的是理性的政策辯論，不是顛倒黑白的抹黑造謠。令人感到無比諷刺的是，最常指控在野黨「毀憲亂政」的柯總召，卻正是那位被自家同志批評為「沒有民主」、獨斷專行的領導者。

朱立倫說，國會應該是合議的殿堂，監督的來源，而不是任何人的橡皮圖章。柯建銘必須離開國會。呼籲賴總統，是要選擇與人民站在一起，約束黨意凌駕民意的獨裁行為；還是要繼續縱容這樣的政治亂源，讓整個政府都成為毀憲亂政、傷害台灣民主的共犯？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法