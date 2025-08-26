「小英男孩」鄭亦麟涉弊 蔡英文辦公室：不容藉綠能不法牟利

前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟。（記者劉詠韻翻攝）

2025/08/26 18:47

〔記者陳昀／台北報導〕被稱為「小英男孩」的前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟，涉嫌任內收受廠商數百萬元賄款遭聲押禁見。蔡英文辦公室今天晚間表示，綠能發展對我國企業與勞工極具重要性，不能容忍不肖人士藉綠能發展而從事不法牟利行為，盼司法檢調勿枉勿縱。

針對近日司法機關審理與偵辦相關綠能不法案件，蔡英文辦公室表示，台灣推動再生能源符合國際淨零趨勢，更是因應國內產業發展需求。相關政策措施興利與除弊並重，並已有具體成果。

蔡英文辦公室表示，自2021年起，蔡前總統、蘇貞昌前院長就已經指示強化防堵綠能弊端，法務部暨高檢署通力，由檢察總長召開「打擊妨害綠能產業發展犯罪協調聯繫會議」，檢警調及廉政機關均成立專案主動調查偵辦綠能犯罪。近年查獲多起不法情事，可見司法機關已發揮執行成效。

蔡英文辦公室表示，推動永續綠色能源發展，對我國企業與勞工極具重要性；不能容忍不肖人士藉綠能發展而從事不法牟利行為。司法檢調單位已有相關機制辦理不法案件，盼勿枉勿縱。

