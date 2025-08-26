林憶君問光電板處理是否政府買單 卓榮泰嗆：不負責的假設

民眾黨立委詢問光電板處理費用是否由政府買單，行政院長卓榮泰表示這是沒有標的、對象和不負責的假設，無助於救災。（記者廖振輝攝）

2025/08/26 19:23

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院長卓榮泰今赴立法院報告「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」編製經過並備詢，民眾黨立委詢問光電板處理費用是否由政府買單和如何處理和汙染等問題，遭卓嗆，這是沒有標的、對象和不負責的假設，無助於救災。

林憶君詢問，光電板的處理費用是政府買單還是業者自行負責？未來會放在哪裡、如何處理？會不會造成農業上的汙染？卓榮泰嗆，「委員你這樣一個沒有標的、對象，不負責的假設，實在無助於整個救災」，光電板是屬於業者的財產，他們要自己處理，不處理我們是加重處罰。

請繼續往下閱讀...

彭啟明表示，光電板正在回收當中，末端的回收約在92%到99%，全部回收掉，並不是丟到農地去，農地是他們借用，我們有告訴業者不能現場破碎，所以已經重罰了，那家業者已經被我們罰了900萬，他給我們的計畫書是預計9月5日前會全部清完，但該業者以黃牛多次，我們會持續給他壓力。

彭啟明強調，這次屬於很特殊的極端風災，未來環境部希望進行大型光電板的總體檢，這是未來的方向。

林憶君再問未來政府會不會買單？彭啟明保證，絕對不會，這是業者的財產，業者自己付錢，最後業者的處理也要自己去買單。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法