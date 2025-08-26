為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    打臉陳玉珍！金門民眾：核廢料放二膽島 衝擊觀光也造成「厝邊」跳腳

    金門縣觀光協會理事長周子傑說，把核廢放二膽島，金門的「厝邊」中國不講話？（記者吳正庭攝）

    金門縣觀光協會理事長周子傑說，把核廢放二膽島，金門的「厝邊」中國不講話？（記者吳正庭攝）

    2025/08/26 18:15

    〔記者吳正庭／金門報導〕核廢料放在金門縣二膽島上？對於金門縣籍立委陳玉珍的提議，受訪的金門人不但憂心衝擊金門的「觀光」招牌，也擔心若核廢料放在距離廈門只有4400公尺的二膽島，恐怕連「厝邊」中國也會跳出來反對！

    針對民進黨新北市議員林秉宥的主張，將停機核電廠暫存的高階核廢料運到金門暫儲的構想，國民黨金門縣籍立委陳玉珍表態反對放在金門本島，但她提議可評估放在沒有居民的二膽島上。

    對此，無黨籍的金門縣議員董森堡表示，不論金門本島或二膽島，他和多數縣民都堅決反對，因為「金門沒有用到一度的核電」，二膽島的碼頭設施簡陋，核廢料運送一旦發生 輻射外洩意外，誰要負責？二膽島距離金門本島12公里，距中國廈門只有4400公尺，中國會同意核廢料放在二膽島嗎？

    無黨籍縣議員陳泱瑚指出，討論烏坵鄉遷村金門還比較務實，核廢料無論放在金門本島或二膽島，這都是假議題，而且對岸一定會反對，反而不利兩岸關係。

    國民黨籍的金門縣觀光協會理事長周子傑斬釘截鐵地說，「不可能的事不要說太多」，二膽離廈門很近，金門的「厝邊」中國難道不會講話嗎？二膽島也緊鄰國際航道，核廢料放二膽島對航道安全、金門觀光的衝擊會很大。

    在地的牛排館老板李鍾靈說，雖然二膽島距離金門有些距離，但輻射污染無遠弗屆，「觀光客誰還敢來金門？」

    彩券行負責人李有忠認為，經濟部將烏坵鄉小坵嶼列為「低放射性廢棄物」最終處置場建議場址，指的是核電廠的工作服等低放射性廢棄物，和「核廢料」不同；一般核廢料無論放在金門本島或二膽島，他都反對到底。

    體育用品專賣店老板任奕勳說，二膽島沒有住民，只要政府保證貯放安全，可以評估看看。

    縣議員董森堡說，「金門沒有用到一度核電」，不論金門本島或是二膽島，他都堅決反對放核廢料。（記者吳正庭攝）

    縣議員董森堡說，「金門沒有用到一度核電」，不論金門本島或是二膽島，他都堅決反對放核廢料。（記者吳正庭攝）

