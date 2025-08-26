AIT副處長梁凱雯：印太地區始終為美國外交政策核心

外交部與美國夏威夷智庫「東西中心」（EWC）合作辦理第10屆「太平洋島國青年領袖培訓計畫」（PILP），25日下午在外交部外交學院開訓。（外交部提供）

2025/08/26 17:58

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部與美國夏威夷智庫「東西中心」（EWC）合作辦理第10屆「太平洋島國青年領袖培訓計畫」（PILP）昨（25）日下午在外交部外交學院開訓。外交部常務次長葛葆萱表示，太平洋島國與台灣同樣面臨區域緊張情勢與氣候變遷危機，台灣有能力、也有決心為區域安全貢獻心力。AIT副處長梁凱雯說，美國作為太平洋國家，始終將印太地區列為外交政策核心，並持續推動貿易投資與商業交流。

外交部指出，今年PILP 23名學員分別來自馬紹爾群島共和國、帛琉共和國、吐瓦魯國、巴布亞紐幾內亞、斐濟共和國、東加王國、庫克群島及法屬玻里尼西亞等。

外交部表示，為落實部長林佳龍的「總合外交」、「原民外交」、「人人都是外交官」理念，外交部今年進一步與原民會合作，邀請3名台灣原民青年在美國夏威夷及台灣全程參訓，為台灣與南島外交、文化鏈結注入全新動能，計畫課程除包含國際關係、區域安全、永續環境、醫衛合作及南島研究外，學員也將夜宿屏東縣瑪家鄉原民部落。

開訓典禮由外交部常務次長葛葆萱代理外交部政務次長兼外交及國際事務學院院長吳志中主持，並邀請駐台使節觀禮。葛葆萱致詞指出，台灣是一個族群多元的國家，擁有豐富的文化及語言，台灣原住民族與太平洋島國人民的編織、紋身和飲食，也有許多相似處，在文化傳統上顯示彼此深厚的連結。

葛葆萱表示，外交部不僅透過多元層面的合作深化夥伴關係，也促進台灣原住民族與太平洋地區人民的文化交流。

葛葆萱指出，太平洋島國與台灣同樣面臨區域緊張情勢與氣候變遷危機，台灣有能力、也有決心為區域安全貢獻心力，並願在能力建構、環境永續及民主治理上，持續協助太平洋各島國。

美國在台協會副處長梁凱雯（Karin Lang）致詞強調，台灣在民主治理、公共衛生及半導體、AI等高科技產業皆居全球領導地位，美國作為太平洋國家，始終將印太地區列為外交政策核心，並持續推動貿易投資與商業交流。

梁凱雯指出，由美、台、日、加與澳共同推動的全球合作暨訓練架構（GCTF），在災害應變、公共衛生與資安等領域已培訓太平洋各國專家，展現對區域韌性與合作的承諾，期許學員在台灣建立的聯繫，能深化太平洋島國、台灣及美國三方合作，促進區域繁榮與安全。

吐瓦魯國駐台大使法莉莉（Lily Tangisia Faavae）致詞表示，太平洋國家正共同面對海平面上升等重大威脅，並在當前地緣政治格局下，加強區域合作；馬紹爾群島共和國副館長傑龍（Cassailis Jarom）致詞表示，感謝台灣對太平洋地區發展的支持，強調此一合作對印太和平穩定的重要性。

