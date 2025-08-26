在野黨沒亂刪預算政院道歉？卓揆駁斥：不該被扭曲

卓揆在臉書發文強調，超譯我的原話是扭曲事實。（圖擷取自行政院臉書）

2025/08/26 17:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨立委王鴻薇今日在立法院質疑，中央政府總預算案在審查時的「凍結」，被行政院部會宣傳成「刪除」，行政院長卓榮泰備詢時因此表示歉意，卻遭部分人士超譯成「在野黨沒有亂刪預算，行政院為此道歉」。對此，卓揆在臉書發文表示，刪凍多少，數學很誠實，超譯我的原話是扭曲事實；行政院發言人李慧芝指出，行政院表達高度遺憾，並譴責此類造謠的行徑。

卓榮泰說明，早上有委員質詢時提到一些「被凍結」的個別計畫預算，曾被行政團隊成員誤講成「被刪除」。自己當下回應的是：「報告委員，如果是因為凍結而誤說為刪除，那這一點我表示道歉，但是凍結之後有回復的部分，我也表示感謝」。也強調「不是造謠，確實有很多是刪除的。」

卓榮泰質疑，但卻有部分人士，超譯成「在野黨沒有亂刪預算，行政院為此道歉」。這樣解釋，就絕非我表達的意思。今年中央政府總預算被刪減2076億，以近三年平均來看高達6倍，這是事實。特定機關與項目不合理的被集中刪凍，這是事實。又例如國外旅費及出國教育訓練費被通刪比率達60%，而有影響行政機關運作，這也是事實。還有預算刪的比編得多、刪過頭的情況，這也是事實。

卓榮泰強調，預算是刪還是凍，如果行政團隊成員真的有講不精確的地方當然必須更正，這是行政機關的責任。但確實有被刪多少、凍多少的事實，也不該被扭曲。

行政院發言人李慧芝今日表示，這是卓院長回應質詢原義遭到曲解。當時卓院長僅是就部會首長可能出現的口誤表示歉意，也明確補充「並不是造謠，確實有很多是刪除的」。

李慧芝強調，對於卓院長回應質詢內容被斷章取義、超譯成「在野黨沒有亂刪預算，行政院為此道歉」，這是蓄意扭曲事實，行政院表達高度遺憾，並譴責此類造謠的行徑。

