    政院被禁止提修財劃法 ?卓榮泰：有備妥方案 立院朝野協商遇瓶頸

    行政院長卓榮泰（左）26日赴立法院報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備詢，和主計長陳淑姿（右）同台答詢。（記者廖振輝攝）

    行政院長卓榮泰（左）26日赴立法院報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備詢，和主計長陳淑姿（右）同台答詢。（記者廖振輝攝）

    2025/08/26 18:00

    〔記者劉宛琳／台北報導〕「財政收支劃分法」修正案去年底三讀通過，行政院長卓榮泰今赴立法院備詢時，國民黨立委楊瓊瓔詢問卓，民進黨立委郭國文指當時為了要對抗藍白，不只禁止自家立委提案，連院版也被禁止提案，此話是否屬實？卓榮泰坦言，行政院有備妥方案交由黨團來協商，但那時立法院內部的朝野協商碰到瓶頸，行政院一直認為財劃法可以檢討。

    楊瓊瓔表示，上週與卓榮泰討論到地方的一般性補助款，而每一次討論到中央和地方的分配額，政府都一直在抹黑在野黨，甚至是針對財劃法的修法。楊並詢問卓，現在仍認為財劃法還沒修之前是最好的版本嗎？

    卓榮泰回應，當時的那個版本是行政院執行起來最......現在新的財劃法對一些非六都以外的地區是不公平的。楊則要卓去看執政黨立委郭國文的臉書，郭指因為要藍白對抗，所以禁止他們提案修財劃法，他們也想修，但行政院也被禁止提案，到底真的還假的？

    卓榮泰表示，行政院有備妥相對應的方式，行政院有備妥方案交由黨團來協商，但是那時候，立法院內部的朝野協商碰到瓶頸。楊再問，院長，所以財劃法必須要檢討？卓回，我們一直認為財劃法可以檢討。

    楊瓊瓔表示，台中市一年需要2000多億，但中央只給6、700億，我們拿回應當的補助，這是合理的、公正的，「就院長那句話，可以檢討的」。

