返日拍片怒嗆移民署！舉五星旗鬧事網紅哭訴︰妻兒還在台灣

2025/08/26 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕近期許多台灣民眾向移民署檢舉，有2名日本籍男子在台北市西門町高舉中共五星旗、拍片宣稱「台灣是中國的」等親中言論，移民署調查後依法將2人驅逐出境，並列管禁止再入境。對此，其中1名身分被起底是的親中網紅「日本狸猫田中裕之」，火速拍片怒嗆移民署與台灣政府，更高喊「支持中國武統台灣」。

據了解，本名尾澤裕之的親中網紅「日本狸猫田中裕之」，去年12月與台灣女子結婚後，改成與妻子同姓的中文名朱裕之。今年7月初，他在中國北京科技公司「字節跳動」旗下短影音平台「TikTok」（抖音國際版）發影片透露，妻子已在台北市生下兒子，並提到自己雖與日本的親生父母相處不佳，但仍把兒子取跟父親一樣的名字。

今年8月中旬，「日本狸猫田中裕之」邀請自稱是日本籍牛郎的「アイラTodomi Aira百海」，前往台北市西門町高舉中國五星旗，並拿出麥克風反覆發表「台灣是中國的」等親中言論，還將過程拍成影片，上傳至微博、抖音、Bilibili（嗶哩嗶哩） 等中國社群平台，獲得許多中國小粉紅讚賞。台灣民眾得知此事，則紛紛寄信給移民署檢舉。

移民署昨（25）日宣布，經調確認2人行為，違反台灣《入出國及移民法》第18條第1項第13款「有危害我國利益、公共安全或公共秩序之虞」規定，並對2人依法進行處分。消息發布當天一早，移民署專勤隊掌握情資，前往「日本狸猫田中裕之」下榻的旅館告知相關權利義務，並將他執行強制出境。

「日本狸猫田中裕之」回到日本後，於今（26）日凌晨在TikTok、Bilibili發布一段短影片，憤怒講述自己被「中國台灣省驅逐出境」的事情。他提到，無法理解自己做錯了什麼，要被台灣移民署趕回日本，還聲稱自己無論在台灣或日本，從未犯過什麼罪與做出犯法的事情，「我只是揮舞中國國旗，然後說台灣島是中國的一部分而已。」

「日本狸猫田中裕之」認為，「台灣是中國領土」這句話是事實，因為中國政府多次在外交場合強調此事，因此他無法明白自己「說事實」會被台灣移民署趕走，接著哭訴他的妻兒還在台灣，如果自己見不到她們的話，對妻兒來說太可憐、太殘忍，為此怒轟，「在我看來，台灣的民主制度、言論自由什麼的，就是個笑話呢。」

「日本狸猫田中裕之」強調，他無論被日本右翼分子、小反賊如何威脅，都不會感到害怕，「我絕對支持一個中國的原則，我支持中國武力統一台灣」，同時不忘向中國網友喊話，請中國網友務必多多支持他，並透露自己之後可會前往中國發展，預計教導中國人學習日語，或者是前往中國的翻譯單位工作。

影片吸引一票中國小粉紅留言支持「日本狸猫田中裕之」，還讚揚他影片使用《中國人民解放軍進行曲》，凸顯支持中國武統台灣的決心，以及痛斥台灣政府又害一個家庭被迫骨肉分離。也有中國網友指出，「日本狸猫田中裕之」在影片中的說詞，跟今年3月同樣被台灣驅逐出境的中配網紅「亞亞」很像，質疑這模式已成為騙人抖內的新套路。

根據移民署表示，對於任何外籍人士在台從事危害我國利益、公共安全或公共秩序之行為，均將依法嚴正處理，並與相關機關密切合作，以維護國家安全與社會秩序。另外，相關消息傳至日本後，在日本社會引起軒然大波，「日本狸猫田中裕之」更被翻出曾持刀具走在日本天皇居住的皇居附近街道，被警方依《銃刀法》取締的犯罪前科。

