    首頁　>　政治

    被嗆「去幫台中人吸空氣」游錫堃打臉：中火設址是台中縣府贊成

    前立法院長游錫堃經常在社群分享退休生活。（擷取自游錫堃臉書）

    前立法院長游錫堃經常在社群分享退休生活。（擷取自游錫堃臉書）

    2025/08/26 17:30

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前立法院長游錫堃時常在社群分享退休生活，昨（25）日一則「近鄉情怯」的貼文，卻被網友嘲諷「怎麼不去台中火力發電廠旁邊，幫我們台中人多吸一點空氣？」。游錫堃隨即貼出相關資料，澄清當年中火落腳台中的始末。

    游錫堃昨在臉書發文表示，當天騎乘U-bike經過曾經工作的立法院，坦言心中很想念老同事，但認為不宜進去探望，「怕有時可能會害了他們」。

    沒想到留言區出現酸民諷刺空汙問題，直言「怎麼不去台中火力發電廠旁邊幫我們台中人多吸一點空氣？」讓游錫堃忍不住回應，「要怪應該怪台中當時的縣市政府，他們發給建照與水權。」

    游錫堃更貼出一則1988年12月20日的報導指出，原本規劃在宜蘭蘇澳設置火力發電廠，因為宜蘭縣反對，最後轉至台中落腳，「台中縣政府贊成，所以就蓋到台中去了！」同時也截圖分享關於台中活力發電廠的維基百科資料。

    相關回應引發網友熱議，「原來中火本來要蓋在宜蘭蘇澳，但被當時宜蘭縣長民進黨的陳定南堅決反對才作罷。至於為什麼會蓋在台中，是當時的台中縣長國民黨的陳庚金說可以，才會蓋在台中。」、「中火原來是台中自己爭取的喔，還是國民黨自己爭取的，然後一直攻擊民進黨，太瞎了！」

    面對網友嗆聲「怎麼不去台中火力發電廠旁邊，幫我們台中人多吸一點空氣？」，游錫堃直接貼出相關資料打臉對方。（擷取自游錫堃臉書）

    面對網友嗆聲「怎麼不去台中火力發電廠旁邊，幫我們台中人多吸一點空氣？」，游錫堃直接貼出相關資料打臉對方。（擷取自游錫堃臉書）

