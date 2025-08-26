為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    四叉貓分享黃國昌「公費出國9天心得」 全網怒轟︰浪費教育資源

    今（26）日四叉貓分享，民眾黨主席黃國昌曾在2011年申請到政大經費前往美國9天，並在回台後繳出極短篇的心得。（資料照、圖擷取自Threads，本報合成）

    今（26）日四叉貓分享，民眾黨主席黃國昌曾在2011年申請到政大經費前往美國9天，並在回台後繳出極短篇的心得。（資料照、圖擷取自Threads，本報合成）

    2025/08/26 21:48

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕曾多次爆出民眾黨黑料的PTT網紅「四叉貓」，日前爆料民眾黨主席黃國昌兒子疑似有美國籍，今（26）日四叉貓除了更新他清查黃國昌土地的後續資料，還分享他在中研院上班期間，曾申請到政大經費到美國出差9天後，回台後撰寫的極短篇心得，再度引發各界關注。

    四叉貓今日凌晨先是整理出黃國昌兒子出生與受贈土地的時間序，接著在上午10點多，於臉書、Threads發布有關「補完黃國昌人生」的資料。四叉貓指出，曾在中研院上班的黃國昌，以副研究員身分申請到了政治大學法學院的經費，於2011年6月1日至9日，短暫出差到美國舊金山9天，行程地點包含史丹佛大學等。

    四叉貓還附上當時赴美的「大學與企業合作培育國際研發菁英計畫」參加人員名單，並對此指出，「其實我好想問，整團都政大的，為什麼只有黃國昌一個人是中研院，可是好怕被國昌罵這是白吃問題」，另外他還找出黃國昌當年回國後，所撰寫的一份「心得及建議」，全篇內容加上標點符號，總計約305個字。

    資料曝光後，被大批網友吐槽，「空泛的心得報告」、「小學生心得字數都比這個多」、「拿公費出國爽9天寫這鳥心得？」、「玩9天寫這樣？！酬庸嘛？？！！」、「是用公費出國看美國兒子和美國太太」、「這種報告就算高中交出來都會被電爆吧」、「這心得字數不多，補助不知道收了多少？」、「康乃馨博士的文筆程度，跟我們家小6姪子不相上下」、「我們國家的教育資源，怎麼會浪費在寫出這種東西的人身上」。

