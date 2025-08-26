大罷免失敗綠營網內互打 顏擇雅：像1949年的國民黨！

作家顏擇雅。（資料照）

2025/08/26 17:31

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免大失敗，民進黨內部掀起檢討聲浪，甚至開始互相指責。對此，作家顏擇雅慨歎，現在的民進黨就像1949年，被中國共產黨打到要撤退至台灣的國民黨政府。

顏擇雅今天（26日）在臉書發文，「824，大罷免結束第二天，我就分享了何傑明《一九四九：中國革命之年》一書，一定會讓人誤以為我在潑國民黨冷水，我是在提醒大家國民黨面對中共曾經如何慘輸。書中的蠢蛋，想跟中共和談的桂系，的確讓我想到今日某些國民黨的『和平協定』主張。但我很清楚這種主張如今在國民黨也是少數，要不然國民黨今日的『和中論』也只是渴望和北京達成某種共識而已，並不是真的要簽和平協定。」

「書中最觸目驚心的，其實是中共都兵臨城下了，國民黨還在吵吵鬧鬧，不願團結。這點在我眼中比較像此刻的綠營。726後，我天天都讀到綠營在批賴清德。昨天出現賴蔡蕭三人晤談的照片，馬上深綠那邊就有人重砲抨擊小英，好像大罷免沒成功是小英要負責似的。這樣的網內互打，還真像1949大陸變色前的國民黨。」

顏擇雅接著說：「726我當然有沮喪一下下，但我很快就想通了。《一九四九》一書讓我意識到，國民黨當年慘輸的最大原因並非不團結，而是反共的社會基礎當年很薄弱。那麼這次大罷免沒成功，我們可以說是抗中保台在台灣的社會基礎很薄弱嗎？如果這麼解讀，是把所有『不同意』票都一鍋煮了。我不否認有些『不同意』是覺得中共來了沒關係，有健保就好，但我相信有更多的『不同意』是厭惡『抗中保台』變成一張綠營專屬的牌。」

「當這種人說『賴清德獨裁』的時候，我雖不同意這種表述，但如果我願意把這『獨裁』兩字擴大解釋為『明明是少數總統，卻不願分享權力』的誇張修辭，我們雙方就可能有共識了。重點是講『賴清德獨裁』的人想必痛恨獨裁，這樣不就應該反共嗎？ 這一點我跟他們是應該要有共識的，只要我保持溝通的耐性，也許達成共識的那天不會太晚。」

最後顏擇雅表示，「726之後我沒發文批評民進黨，最重要原因是我既不知民進黨在想什麼，民進黨的萬年執政也不是我的目標。我只是公民。我的目標是要讓台灣別被中共拿下，讓我自己不必像1949的數百萬中國人那樣倉皇逃難。我相信藍白有很多人也是知道，中共來了是需要逃難的，至少必須鄭重考慮。」

「香港人已演給我們看。中國『潤學』也正在演給我們看。若不是知道中共來了需要逃難，怎會有那麼多藍白政治人物的小孩是美國人呢？所以我認為我跟藍白支持者之間還是有很大的對話空間。真的，推薦大家一讀何傑明《一九四九》一書，並想想這一代台灣人可以怎麼做，才不會像1949的國民黨一樣衰小。」

