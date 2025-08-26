卓榮泰災後重建預算報告僅3人捧場 韓國瑜：盼災區立委來聽報告

行政院長卓榮泰（中）26日赴立法院報告「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」編製經過並備詢，和公共工程委員會主委陳金德（右）、環境部長彭啟明（左）同台答詢。（記者廖振輝攝）

2025/08/26 16:52

〔記者陳政宇／台北報導〕行政院長卓榮泰今（26日）赴立法院報告災後重建特別預算案，用於9項災區復原重建，全數舉債支應，投入救災與重建整體經費共693億元。不過，主持會議的立法院長韓國瑜表示，僅民進黨立委林俊憲、邱議瑩及民眾黨立委林憶君在場，呼籲災區立委可多多趕到議場，聽取重要報告。

立法院會今天邀請卓榮泰、主計長陳淑姿、財政部部長莊翠雲、行政院公共工程委員會主任委員陳金德，以及相關部會首長列席報告「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」編製經過並備質詢。

卓榮泰說明，這次特別預算案編列600億元，另加計為使救災工作迅即推動，辦理緊急救助等具時效性項目，前由各機關於原編相關預算及移緩濟急調整支應61億元，及動支特別統籌分配稅款支應家園復原慰助金及復原上工津貼補助金等32億元，本次政府投入救災與重建整體經費共693億元。

卓榮泰強調，盼各位立委全力支持，早日通過本特別預算案，使政府各項復原重建項目能夠儘速推動，全力協助災民重建家園，修復基礎設施並復甦生產活動，讓民眾生活儘速重回常軌。

卓榮泰報告完畢後，韓國瑜表示，謝謝卓院長的報告，也感謝丹娜絲颱風災區的立委，只有林俊憲、邱議瑩兩人在場，及民眾黨立委林憶君在場，一起聽取專案報告，呼籲災區立委能多多趕到議場，聽一下重要的災後重建報告。

在陳淑姿、莊翠雲、陳金德報告時，國民黨立委鄭天財、蘇清泉、徐巧芯，以及民進黨立委郭國文陸續到場，韓國瑜也一一表達感謝。

