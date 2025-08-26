議員要求普發現金每人1萬 張麗善說明超收稅款「失智」用語引不滿

雲林縣議會民進黨團提案建請縣府將超徵、超收的錢還稅於民，普發現金每人1萬元。（記者黃淑莉攝）

2025/08/26 16:09

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣綠營議員今（26）日在議會臨時會中提案，建請縣府比照中央「還稅於民」，將過去4年中央退稅補助50.38億元，及每年超收、超徵的錢，以實質回饋方式還財於民，普發現金每人1萬元給縣民。議長黃凱裁示，請縣府研議辦理。

議會民進黨團總召蔡孟真指出，今年7月立法院通過特別條例，將中央超收稅金普發現金，引起熱議，也希望議員能提案要縣府比照中央還稅於民。蔡孟真表示，建請縣府將過去4年中央退稅補助縣府50.38億元，加計每年地方稅超徵、民眾罰款超數等，屬於全體縣民所繳納的公共財源，以實質回饋方式還財於民，規劃普發現金每人1萬元。

請繼續往下閱讀...

雲林縣長張麗善答詢語氣激動說，過去4年中央給的超收稅款都依據鄉親的需求，經議會審議通過，也執行完畢，「如果你們沒有失智的話」50.38億已經執行完畢，沒有50.38億的存在。

聽到縣長說「失智」，蔡孟真、張維崢不滿表示，在議事殿堂說議員失智非常不妥，要求縣長道歉。經議長黃凱緩頰，張麗善解釋，她的意思不要選擇失憶，大家聽了不舒服她向大家道歉。

蔡孟真表示，立法院通過特別條例，過去縣府沒做，只是要提醒縣府可以比照中央做，若以去年地方超徵、超收的錢至少可以還財於民1000元，議員提案，要不要做是縣長的權責，請縣長好好思考這件事。張維崢說，還稅於民普發現金不是只有雲林提出，希望各黨團不分黨派支持。

張麗善強調，中央超收稅金給縣府依照縣政需求做好更多建設，這幾年增加很多建設，預算也是議會審議通過，縣府如期執行，相信這些民眾是有感的。

國民黨總召李明哲說，不分黨派支持雲林縣府預算，為民眾爭取更多福利，大家都很期望，中央願意在一般統籌分配款不要減少，發個一萬都沒問題，但中央可能會用其他方式增加地方預算負擔。

黃凱指出，推動公共政策也要師出有名，普發現金是否有急迫性、正當性，要有精準配套，相信以縣長智慧可以妥當處理，請縣府研議辦理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法