綠能弊案連環爆 吳思瑤：無論藍綠都要嚴辦

民進黨團幹事長吳思瑤。（記者陳政宇攝）

2025/08/26 15:52

〔記者陳政宇／台北報導〕被稱為「小英男孩」的前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟，涉嫌任內收受廠商數百萬元賄款，今（26日）遭北檢聲押禁見。立法院民進黨團事長吳思瑤強調，能源政策被貼上負面標籤，也使綠能產業遭妖魔化，無論藍綠都要嚴辦，黨團也支持司法依法究辦、毋枉毋縱。

綠能弊案頻傳，吳思瑤今受訪表示，大家不要偏頗，昨天雲林縣前議長沈宗隆因向綠能業者收賄2000萬元，一審定罪3年半徒刑，國民黨雲林縣議員也同樣涉案，而雲林縣議會議長黃凱雖是無黨籍，卻因做為雲林縣長張麗善人馬協助當選，同樣涉入綠能弊案，全都是國民黨相關人士，黨團支持司法，有涉案犯罪都要辦。

吳思瑤說，發生在經濟部綠能中心的案子，讓人非常痛心，但所有綠能發展只要涉貪、舞弊，無論藍綠都要嚴辦，這就是執政黨的立場，她也非常痛恨這種犯行。

吳思瑤強調，當國家能源政策正值轉型推動、跟上國際的階段，偏偏台灣有這些不肖人士捲入弊端，讓能源政策被貼上負面標籤，也使綠能產業遭妖魔化、污名化，不分黨籍都要嚴格究辦，希望社會支持，但發揮輿論力量譴責犯罪行為時，不要選擇性依顏色分別。

