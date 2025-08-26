又一個李慶安？ 「台灣國」籲監院：徹查黃國昌是否擁美國籍

台灣國召開「黃國昌有美國籍？籲請監察院徹查！」記者會，台灣國理事長陳峻涵赴監察院遞交陳情信。（記者陳逸寬攝）

2025/08/26 15:42

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席黃國昌近日遭質疑兒子擁有美國籍，黃受訪時拒絕談論相關議題，引發各界好奇。獨派團體「台灣國」理事長陳峻涵今率眾赴監察院外召開記者會表示，立法委員也是廣義的公職人員，要求主管官箴的監察院必須立案調查，徹查黃國昌本人是否擁有美國國籍，以正視聽。

陳峻涵指出，台灣有無數台僑，即便身處海外，擁有雙重國籍，依然不遺餘力為台灣打拼，愛台的心不落人後，因此，「雙重國籍」本非原罪。不過，黃國昌在面對媒體詢問其子美國籍問題時，竟然情緒失控、態度失常，與平日自誇的冷靜理性判若兩人，這樣的激烈反應，足以讓社會懷疑，恐怕不只是兒子，而是黃國昌本人是否也擁有美國國籍？

「難道黃國昌是另一個李慶安？」陳峻涵質疑，否則為何總是阻擋軍購、刪減國防預算，甚至支持一些損害台灣利益的法案？莫非早已鋪好退路，一旦台灣陷落，他就拍拍屁股遠走高飛？如果真是如此，那麼這不僅是人格破產，更是赤裸裸的背叛與犯罪。

陳峻涵強調，更嚴重的是，黃國昌並非泛泛之輩，他是第三大黨黨主席，是新北市長熱門人選，更放話瞄準2028總統大選，他的一言一行足以牽動社會與國家未來。但這樣一個志在角逐國家最高權位的人，卻被質疑忠誠堪慮，再加上他一貫「忽黃、忽白、忽藍」的變色龍性格，甚至被戲稱為「三姓家奴」，這樣一個毫無中心思想、唯利是圖的人，台灣人民怎能放心。

「有人會說，要求監察院徹查只是捕風捉影！」陳峻涵認為，歷來多少弊案都是從蛛絲馬跡開始的，更何況，黃國昌平日質疑他人，往往更是無中生有、張冠李戴，如今風水輪流，難道就不該接受檢驗嗎。

陳峻涵重申，監察院是國家廉政的最後防線，理應捍衛官箴，還社會一個乾淨的政治空間，因此，「台灣國」嚴正要求，監察院必須立即立案調查黃國昌國籍真相，給人民一個交代，否則，若真如社會懷疑，他隱瞞雙重國籍而佔據政治舞台，那將是對台灣民主最大的羞辱。

台灣國理事長陳峻涵召開「黃國昌有美國籍？籲請監察院徹查！」記者會（記者陳逸寬攝）

