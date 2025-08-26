南投議員沈夙崢行動服務站 免費法律諮詢搬進菜市場

南投縣議員沈夙崢為加強為民服務，在靠近公園及菜市場地方設置行動服務站。（沈夙崢服務處提供）

2025/08/26 17:02

〔記者張協昇／南投報導〕為民服務，是身為民代最為重要的工作項目之一，民進黨南投縣議員沈夙崢為加強為民服務發揮創意，今（26日）起在南投市大同街靠近傳統市場及中山公園的一處社團門口設置行動服務站，透過最貼近人群方式，提供民眾各項陳情及免費法律諮詢服務。

沈夙崢表示，擔任議員以來不斷思考如何擴大服務面，發現不少民眾有事想要陳情，卻不習慣走進議員服務處，尤其是牽涉個人隱私或法令問題，往往難以啟齒，因此產生行動服務的想法，遂向中山公園旁一處社團門口借用場地，設置行動服務站，由於該據點也靠近傳統市場，讓民眾到公園散步運動或至市場買完菜後，即可就近坐下來陳情或進行法律諮詢。

沈夙崢說，該行動服務站位於大同街182號，初期每月最後一個週二上午10點至11點提供服務，有律師駐點提供免費法律諮詢，首日已有多位民眾前往諮詢及陳情，試辦一個月後若反應不錯再擴大辦理，民眾若有法律諮詢需求或有陳情案需要協助，也可以直接與團隊聯繫，或前往服務處洽詢。

南投縣議員沈夙崢設置行動服務站，提供民眾陳情及法律諮詢服務。（沈夙崢服務處提供）

