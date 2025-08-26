財劃法增加地方財源 全促會籲地方政府調升社大委辦費

明年「財政收支劃分法」修正上路，社區大學全國促進會發聲明，呼籲各地方政府應善盡主管責任，實質調升社大委辦費。（取自全促會官網）

〔記者林曉雲／台北報導〕明年「財政收支劃分法」修正上路，社區大學全國促進會發聲明表示，在委辦費與學分費長期未調整的情況下，社大普遍陷入低薪、缺工與場地不穩定的結構性困境，隨著「財劃法」實施後，地方財源增加，呼籲各地方政府應提高社大委辦費，實質反映辦學成本；且因應物價上漲，於續約時調整契約價金；並建立年度檢討與調升機制，確保社大經費逐年改善。

全促會指出，20多年來，社大致力推展具公共性與在地性的終身學習，深耕台灣公民社會，培育地方人才，推動以社區為本的永續生活轉型，是台灣社會重要的公共資產，值此資源緊縮、政府預算制度轉型的關鍵時刻，中央與地方政府對「社大永續」更加責無旁貸。

全促會表示，教育部對社大的各項經費挹注均屬「計畫性補助」，擔憂成為中央政府優先減列的項目，若未即時建立制度性保障，社大的生存與發展恐遭遇前所未有的危機，為了使社大永續，呼籲中央與地方責無旁貸。

聲明也指出，今年教育部大幅刪減「獎勵社區大學」與「促進公共參與特色議題計畫」經費，讓新冠疫情後，因為人事、場租、物價成本不斷提高、辛苦奮戰的社區大學遭逢巨大打擊，呼籲教育部應落實「社區大學發展條例」精神，督導地方並強化政策引導；財劃法雖改變中央與地方財政治理的責任，但教育部作為全國政策引導單位，仍應承擔促進社大發展的責任，督導地方政府落實場地提供、寬列預算等責任。

此外，因應「財劃法」實施，全促會建議教育部強化政策引導性，讓獎勵制度能有效鼓勵社大的創新與公共性實踐；將「經費投入」納入獎勵指標，檢視地方政府對社大的支持；儘速修正「補助與獎勵社區大學發展辦法」，提高地方政府投入社大的經費比例，確保地方能與中央共同承擔責任。

聲明表示，台灣正面臨前所未有的民主治理挑戰，社大夥伴願意與公務部門同心協力、共度難關，但終身教育司在未與社大充分討論的情況下，自行調整獎補助制度，刪減關鍵經費，導致多項公共參與與社會議題推動計畫遭中斷，既定的人力配置與課程規劃亦受到影響，呼籲中央和地方政府皆應落實資訊公開透明，建立穩定的溝通平台，展現對話與合作守護公民學習的誠意。

