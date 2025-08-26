核廢料放金門？當地居民普遍不贊成

針對外界討論核廢料是否放置金門？金門縣議會跨黨派問政聯盟政團召集人陳泱瑚說，希望縣府正視烏坵鄉小坵村（小坵嶼）村民未來可能面臨遷村的安置問題，會更務實。（記者吳正庭攝）

2025/08/26 15:35

〔記者吳正庭／金門報導〕新北市議員林秉宥提出可將停機的核電廠中暫存的高階核廢料運送到金門暫儲，但是對於核廢料放置金門，當地居民普遍不贊成，尤其做生意的商家都希望生活安定；縣議會跨黨派問政聯盟政團召集人陳泱瑚表示，盼縣府正視烏坵鄉小坵村（小坵嶼）村民未來可能面臨遷村的安置問題，會更務實。

無黨籍議員陳泱瑚表示，經濟部早期將小坵嶼列為「低放射性廢棄物最終處置場」建議候選場址，不知道為何又掀起「核廢料放金門」討論？他說，比較務實的做法，是針對小坵村確定成為最終處置場，如何安置村民？縣議會多次要求針對烏坵鄉民遷村到金門做出回應，縣府都未落實。

他說，協助烏坵鄉遷村，不僅解決當地居民住的問題，也能增加金門人口，提升消費力；若將核廢料放置距廈門4000多公尺的二膽島，恐怕廈門也有意見。

針對林秉宥認為，金門有大量地下坑道，是現成核廢料儲存設施；金門軍事觀察家蔡添丁指出，金門坑道有重要軍事功能，若要儲存核廢料，以芬蘭為例，至少放在地下400、500公尺深，金門坑道幾乎都過於淺、短，不宜當作存放場所。

無黨籍金門縣議員吳佩雯質疑，若只相中坑道放核廢料，何不放在總統府地底下？當年前總統陳水扁說底下有兩條秘密通道，如此還可節省跨海運費。

金門「台式牛排教父」餐廳老板李鍾靈說，老百姓希望穩定、安全的日子，堅決反對核廢料放金門本島；經營彩券行的李有忠也反對核廢料放金門；體育用品專賣店老板任奕勳說，核能是未來趨勢，如果政府將核廢料儲放安全做到百分之百，讓居民沒有疑慮，核廢料放金門可以評估。

