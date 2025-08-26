黨魁最佳人選 李乾龍：若是盧媽媽不要、黃媽媽也可以

國民黨前秘書長李乾龍（左）接受主持人黃光芹（右）《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。（圖由《中午來開匯》提供）

2025/08/26 15:10

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨前秘書長李乾龍今（26）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，黨內最大公約數仍是盧秀燕，她若不出來將使黨內群雄並起，恐失民心，將會號召有影響力黨員持續勸進，讓她「有靠山」。另外，他也指出，嘉義市長黃敏惠或許也是合適人選，「若是盧媽媽不要，黃媽媽也可以」，目前仍不放棄，還在拱盧秀燕出來。

「不進廚房怎上廳堂？」李乾龍認為，現在是重返執政最近的一步，盧秀燕在中台灣的支持度非常高，加上這次726、823兩場大罷免，不僅讓台中6位立委全數過關，在全台輔選也展現超強能力，足堪大任；若不選，會讓全台灣國民黨人失掉信心，李也透露，接到不少基層憂心電話，故接下來會聯合正副議長、有影響力的人站在盧秀燕後面，力勸盧回心轉意。

對於盧秀燕指出，受美關稅影響要顧市政，故「媽媽留在家」，李乾龍表示，面對台美關稅，台灣產業幾乎被掏空，盧秀燕面對產業當然責無旁貸，但國民黨是秘書長制，盧秀燕可以聘請有號召力黨員成為副主席，共同承擔黨務責任。至於國民黨每月2500萬支出，包括黨中央、地方黨部人事、租金等，他從經驗指出，可由秘書長借錢、募款，盧秀燕一定不能推卸責任。

李乾龍再度喊話，表示近日與盧秀燕持續聯繫，「我看她應該感覺到自己應該扛起這個責任」。他認為，面對民進黨政權挑戰，這不是國民黨大好的時機，更需要有人扛起責任、帶領團結。盧秀燕應該出來做領頭羊，不能讓國民黨經過這次的選舉又分裂，又讓老百姓留下不好的印象，若如此非國民黨之福，也非全台灣2300萬人之福。

另外，李乾龍也指出，黃敏惠或許也是合適人選，「若是盧媽媽不要，黃媽媽也可以」。這是國民黨離重回執政最近的一步，目前仍不放棄，還在拱盧秀燕出來，希望不要因為這次國民黨主席選舉讓黨員失望。

若盧秀燕真的不參選下一任國民黨主席，李乾龍透露，近期他看一民調顯示，前立委鄭麗文的民調現在名列前茅，黨內可能期待年輕人帶領。

